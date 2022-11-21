. 17 работ художницы, представившей, как могли бы выглядеть мульт-героини, если бы были красивыми девушками
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17 работ художницы, представившей, как могли бы выглядеть мульт-героини, если бы были красивыми девушками

17 работ художницы, представившей, как могли бы выглядеть мульт-героини, если бы были красивыми девушками

Персонажи сказок и мультфильмов, даже если они животные, всё равно содержат в себе человеческие черты и иллюстрирует человеческие поступки. Наверное, поэтому хуманизация так популярна, ведь очень интересно, какими были бы известные герои, будь они людьми. Мы собрали для вас работы художницы Изабель Стауб, которая показывает, как выглядели бы героини мультиков, если бы были красивыми девушками.

Рыбка Дори из мультфильмов «В поисках Немо» и «В поисках Дори»

isabelle_staub

Нала из «Короля Льва»

isabelle_staub

Лола из «Подводной братвы»

isabelle_staub

Леди из мультфильма «Леди и Бродяга»

isabelle_staub

Мари из мультфильма «Коты-аристократы»

isabelle_staub

Минни из мультфильмов о Микки Маусе

isabelle_staub

Роксана из мультсериала «Каникулы Гуфи»

isabelle_staub

Шиго из мультфильма «Ким Пять-с-плюсом»

isabelle_staub

Ванесса из Русалочки

isabelle_staub

Изабель изображает в более реалистичном стиле не только персонажей-животных, но и просто рисованных красоток.

Велма из «Скуби Ду»

isabelle_staub

Дафна из «Скуби-Ду»

isabelle_staub

Чел из «Дороги на Эльдорадо»

isabelle_staub

Обратите внимание, что художница сделала пропорции тела героини более реалистичными. На эту тему у нас есть серия работ другой девушки.

Кида из мультфильма «Атлантида: Затерянный мир»

isabelle_staub

Джейн из мультфильма «Тарзан»

isabelle_staub

Сейлор Мун из одноимённого аниме

isabelle_staub

Ещё одна версия Сейлор Мун

isabelle_staub

Пеннивайз

isabelle_staub

А здесь вы можете найти подборку работ другой художницы, которая показала, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости.

# Интересное
По материалам: twizz

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