. 17 работ художницы, представившей, как могли бы выглядеть мульт-героини, если бы были красивыми девушками

Персонажи сказок и мультфильмов, даже если они животные, всё равно содержат в себе человеческие черты и иллюстрирует человеческие поступки. Наверное, поэтому хуманизация так популярна, ведь очень интересно, какими были бы известные герои, будь они людьми. Мы собрали для вас работы художницы Изабель Стауб, которая показывает, как выглядели бы героини мультиков, если бы были красивыми девушками.

Рыбка Дори из мультфильмов «В поисках Немо» и «В поисках Дори»

Нала из «Короля Льва»

Лола из «Подводной братвы»

Леди из мультфильма «Леди и Бродяга»

Мари из мультфильма «Коты-аристократы»

Минни из мультфильмов о Микки Маусе

Роксана из мультсериала «Каникулы Гуфи»

Шиго из мультфильма «Ким Пять-с-плюсом»

Ванесса из Русалочки

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Изабель изображает в более реалистичном стиле не только персонажей-животных, но и просто рисованных красоток.

Велма из «Скуби Ду»

Дафна из «Скуби-Ду»

Чел из «Дороги на Эльдорадо»

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Обратите внимание, что художница сделала пропорции тела героини более реалистичными. На эту тему у нас есть серия работ другой девушки.

Кида из мультфильма «Атлантида: Затерянный мир»

Джейн из мультфильма «Тарзан»

Сейлор Мун из одноимённого аниме

Ещё одна версия Сейлор Мун

Пеннивайз

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А здесь вы можете найти подборку работ другой художницы, которая показала, какими красивыми и горячими могли быть известные персонажи в молодости.