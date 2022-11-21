. 18 доказательств, что крысята — это хитрецы, которые завоюют ваше сердце так быстро, что и понять не успеете
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18 доказательств, что крысята — это хитрецы, которые завоюют ваше сердце так быстро, что и понять не успеете

18 доказательств, что крысята — это хитрецы, которые завоюют ваше сердце так быстро, что и понять не успеете

Далеко не в каждом доме можно встретить декоративных крыс. Несмотря на абсолютную безобидность, им всё равно предпочитают кошек и собак или хомячков и морских свинок. Однако домашние крысята — это замечательные питомцы, которые отлично идут на контакт и крепко привязываются к своему хозяину. Они ласковы, добродушны и прекрасно поддаются дрессировке.

К сожалению, вокруг декоративных крыс существует масса мифов и стереотипов. Некоторые люди их попросту боятся, так как они уверены, что одомашненные «лариски» по-прежнему не утратили своих диких качеств. Однако это не соответствует действительности. Они невероятно очаровательны и добры. Предлагаем вам взглянуть на фото восхитительных крысят, чтобы убедиться в этом самостоятельно.

Фиби очень хотела бы кусочек лимонного чизкейка

Laurisimas

Засмотрелся на хозяина

WinceBeatably

Декоративные крысы очень схожи со своими дикими сородичами. Однако они менее агрессивны, имеют большую массу тела и продолжительность жизни.

Маленький воришка

gichek

Сладкие позевушки

pingutherat

Ты ешь булочку? А как же делиться?

morganmakana

Кто-то просто слишком много ел

Slavalinski

Давай, хозяин, хватит рассиживаться, поехали!

belziewolfe

Очаровательный толстячок

reddit

Отлично помещается

LegalizeRats

Декоративные крысы не утратили своих умственных способностей в ходе селекции. Они откликаются на своё имя, узнают хозяина и способны выполнять различные трюки по голосовым командам.

Растёкся от удовольствия

LegalizeRats

Время подкрепиться

According-Big2651

Нежный поцелуйчик

downvoteforwhy

Этот крысёнок умеет сидеть

murakamis_elephant

Прилёг отдохнуть

rat_oliska

Крысам тоже нужно купаться

PunkStaR

Когда немножко переел

Hellga69

Где же ещё улечься?

gromt

Домашние крысы почти никогда не кусаются (только если их специально не раздразнить). Напротив, они ласково относятся к человеку, могут полизать ему руки и даже «поухаживать» за его волосами, наведя там творческий беспорядок.

Кусь!

Ok-Natural-6332

Здесь вы можете посмотреть фото очаровательных белок, которые поднимут настроение и восхитят своей безупречной фотогеничностью.

# Интересное
По материалам: twizz

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