. 18 доказательств, что крысята — это хитрецы, которые завоюют ваше сердце так быстро, что и понять не успеете

Далеко не в каждом доме можно встретить декоративных крыс. Несмотря на абсолютную безобидность, им всё равно предпочитают кошек и собак или хомячков и морских свинок. Однако домашние крысята — это замечательные питомцы, которые отлично идут на контакт и крепко привязываются к своему хозяину. Они ласковы, добродушны и прекрасно поддаются дрессировке.

К сожалению, вокруг декоративных крыс существует масса мифов и стереотипов. Некоторые люди их попросту боятся, так как они уверены, что одомашненные «лариски» по-прежнему не утратили своих диких качеств. Однако это не соответствует действительности. Они невероятно очаровательны и добры. Предлагаем вам взглянуть на фото восхитительных крысят, чтобы убедиться в этом самостоятельно.

Фиби очень хотела бы кусочек лимонного чизкейка

Засмотрелся на хозяина

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Декоративные крысы очень схожи со своими дикими сородичами. Однако они менее агрессивны, имеют большую массу тела и продолжительность жизни.

Маленький воришка

Сладкие позевушки

Ты ешь булочку? А как же делиться?

Кто-то просто слишком много ел

Давай, хозяин, хватит рассиживаться, поехали!

Очаровательный толстячок

Отлично помещается

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Декоративные крысы не утратили своих умственных способностей в ходе селекции. Они откликаются на своё имя, узнают хозяина и способны выполнять различные трюки по голосовым командам.

Растёкся от удовольствия

Время подкрепиться

Нежный поцелуйчик

Этот крысёнок умеет сидеть

Прилёг отдохнуть

Крысам тоже нужно купаться

Когда немножко переел

Где же ещё улечься?

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Домашние крысы почти никогда не кусаются (только если их специально не раздразнить). Напротив, они ласково относятся к человеку, могут полизать ему руки и даже «поухаживать» за его волосами, наведя там творческий беспорядок.

Кусь!

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Здесь вы можете посмотреть фото очаровательных белок, которые поднимут настроение и восхитят своей безупречной фотогеничностью.