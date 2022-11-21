. 20 комиксов от художницы, которая с юмором рассказывает о всех трудностях материнской жизни
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20 комиксов от художницы, которая с юмором рассказывает о всех трудностях материнской жизни

20 комиксов от художницы, которая с юмором рассказывает о всех трудностях материнской жизни

Жизнь с появлением детей несомненно делится на до и после. Появляются новые трудности и новые радости. Главное: суметь сохранить позитивный настрой и чувство юмора, чтобы преодолевать все испытания родительской жизни. Сегодня мы покажем вам комиксы от mamaula_comics, которые покажут ситуации, с которыми сталкиваются многие мамы.

Радости шопинга

mamaula_comics

Родительский сон

mamaula_comics

Тревожная кнопка

mamaula_comics

Маленькие привереды

mamaula_comics

Куда девается продуктивность?

mamaula_comics

Занятия с ребёнком

mamaula_comics

Совсем скоро

mamaula_comics

Жизнь игрушки

mamaula_comics

Со временем желания меняются

mamaula_comics

Когда от одной мысли о прогулке без шапки становится холодно

mamaula_comics

У кого лучше получается избегать детских истерик

mamaula_comics

Отпуск

mamaula_comics

Дорога длиною в жизнь

mamaula_comics

Когда внутри просыпается Золушка

mamaula_comics

И так каждое утро, ну почти. Вчера точно. Сил нет встать, еле тащишься на кухню… И по какой-то инерции делаешь дела хозяйственные.
Ну почему нельзя полежать, как эта пыль или грязная посуда

Закон детского сна

mamaula_comics

Кто так же не спит ночью, а утром жалеет?

mamaula_comics

Когда мама заменяет кровать

mamaula_comics

Тот самый «внук маминой подруги»

mamaula_comics

Никогда нельзя сравнивать своих детей с чужими. Никогда и всё тут.

Магия розового

mamaula_comics

Повелитель хаоса

mamaula_comics

А здесь вы можете найти подборку комиксов о жизни девушки с котом.

# Интересное
По материалам: twizz

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