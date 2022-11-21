20 комиксов от художницы, которая с юмором рассказывает о всех трудностях материнской жизни
Сегодня, 11:00
Жизнь с появлением детей несомненно делится на до и после. Появляются новые трудности и новые радости. Главное: суметь сохранить позитивный настрой и чувство юмора, чтобы преодолевать все испытания родительской жизни. Сегодня мы покажем вам комиксы от mamaula_comics, которые покажут ситуации, с которыми сталкиваются многие мамы.
Радости шопинга
mamaula_comics
Родительский сон
mamaula_comics
Тревожная кнопка
mamaula_comics
Маленькие привереды
mamaula_comics
Куда девается продуктивность?
mamaula_comics
Занятия с ребёнком
mamaula_comics
Совсем скоро
mamaula_comics
Жизнь игрушки
mamaula_comics
Со временем желания меняются
mamaula_comics
Когда от одной мысли о прогулке без шапки становится холодно
mamaula_comics
У кого лучше получается избегать детских истерик
mamaula_comics
Отпуск
mamaula_comics
Дорога длиною в жизнь
mamaula_comics
Когда внутри просыпается Золушка
mamaula_comics
И так каждое утро, ну почти. Вчера точно. Сил нет встать, еле тащишься на кухню… И по какой-то инерции делаешь дела хозяйственные.
Ну почему нельзя полежать, как эта пыль или грязная посуда
Закон детского сна
mamaula_comics
Кто так же не спит ночью, а утром жалеет?
mamaula_comics
Когда мама заменяет кровать
mamaula_comics
Тот самый «внук маминой подруги»
mamaula_comics
Никогда нельзя сравнивать своих детей с чужими. Никогда и всё тут.
Магия розового
mamaula_comics
Повелитель хаоса
mamaula_comics
А здесь вы можете найти подборку комиксов о жизни девушки с котом.
По материалам: twizz