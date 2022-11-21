. Алена Косторная рассказала, как ее выгнала Этери Тутберидзе

По словам фигуристки Алены Косторной, у нее было несколько конфликтов с тренером Этери Тутберидзе. Алена Косторная дважды смогла уйти от прославленного тренера Этери Тутберидзе. Строптивая фигуристка откровенно рассказала, как решилась на такой поступок. 19-летняя Алена Косторная добилась наибольших высот, тренируясь под руководством Этери Тутберидзе. Первые ее демарш удивил многих, ведь на спортсменку возлагали большие надежды, а она взяла и покинула группу. Уже сейчас Алена вспоминает, что на тот момент дважды хотела это сделать. Первый раз ее развернули на КПП, сказав, что без пропуска пустить не могут. Когда о желании Косторной узнала мама, то сильно удивилась этому и попросила серьезно подумать на эту тему. В итоге, после разговора с тренерами, мать забрала спортсменку домой и попросила не рубить с плеча — при этом забрала все гаджеты. «У нас был ремонт тогда, мы с мамой в одной комнате жили. И она куда-то уехала, я взяла телефон и позвонила: «Этери Георгиевна, хочу работать по-другому». В ответ услышала: «Вот как это, оказывается, называется. Тогда окей». Через пять минут вышел пост в соцсетях. Мне мама звонит: «Ты чего сделала?», рассказывает Алена КосторнаяВ итоге, после нескольких неудач, Алена поняла свою ошибку и вернулась к Этери Георгиевне. Фигуристка публично покаялась и обещала работать над элементами и вновь доказать всем, что может быть лучшей на льду. Но и тут сотрудничество не сложилось. «Второй раз она меня подозвала, сказала: «У нас не получается. Мы не сработаемся дальше. И ты меняться не собираешься, а мы меняться под тебя не будем». Вот на этом и все», сказала Алена Косторная на YouTube-канале Аллы Шишкиной. Как сейчас признается Алена, у нее был запасной план, она хотела перейти к тренеру Елене Буяновой. В семье они размышляли, почему бы не попробовать у знаменитого Мишина, но фигуристка сразу сказала — там есть Лиза Туктамышева, да и переезжать в Петербург ей совсем не хочется.