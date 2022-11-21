. Анастасия Решетова феноменально похудела

Модель Анастасия Решетова поделилась своими успехами. Бизнесвумен Анастасия Решетова в последнее время находится в Таиланде. На отдыхе знаменитость не расстается со спортивным залом в надежде скинуть еще больше килограммов. С помощью силовых нагрузок и кардиотренировок Решетова избавляется от лишнего веса. К слову, весной модель была на десять килограммов больше.Анастасия запечатлела себя в зале и показала стройное тело. «Я думаю, что скинула уже больше десяти килограммов с мая. Нужно еще два-три и многофункциональных тренировок, а также растяжки», – добавила Решетова в личном микроблоге. Примечательно, что поклонники Решетовой сравнили Анастасию с другой бывшей избранницей Тимати – Аленой Шишковой. Блондинка отличается очень стройными формами. Иногда знаменитость даже критикуют за излишнюю худобу.