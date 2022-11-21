Анастасия Решетова никогда не любила Тимати
Сегодня, 09:55
Модель Анастасия Решетова рассказала о личной жизни. «Первая вице-мисс Россия-2014» и рэпер Тимати жили вместе в течение шести лет. Три года назад у пары родился сын Ратмир, но вскоре после этого звездные родители расстались. Модели и музыканту удалось сохранить нормальные отношения ради ребенка. Анастасия не скрывает, что ей трудно расставаться с сыном, но она понимает, что Ратмиру нужен отец. С течением времени звезда научилась спокойнее относиться к вынужденной разлуке. Решетова откровенно рассказала о своем опыте разрыва отношений. «Я еще не расставалась ни с кем, испытывая горькие эмоции. Это означает, что не мой человек был. Так что не с чем справляться. С любимыми не расстаются», — заверила Анастасия.
С недавних пор модель начала всё чаще отказываться от макияжа. Недавно она устроила съемку, на которой предстала почти без косметики. «Мне уже самой так комфортно стало без этого привычного контуринга, ресниц и стрелок. Прямо кайфую от чистого лица. У меня на днях была съемка, наверное одна из немногих, где я без макияжа (хайлайтер в угол глаза и консилер только) и укладки. Без подготовки, как было. И теперь она моя любимая!» — призналась мама маленького Ратмира.
По материалам: z-aya