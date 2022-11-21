. Анастасия Решетова никогда не любила Тимати

Модель Анастасия Решетова рассказала о личной жизни. «Первая вице-мисс Россия-2014» и рэпер Тимати жили вместе в течение шести лет. Три года назад у пары родился сын Ратмир, но вскоре после этого звездные родители расстались. Модели и музыканту удалось сохранить нормальные отношения ради ребенка. Анастасия не скрывает, что ей трудно расставаться с сыном, но она понимает, что Ратмиру нужен отец. С течением времени звезда научилась спокойнее относиться к вынужденной разлуке. Решетова откровенно рассказала о своем опыте разрыва отношений. «Я еще не расставалась ни с кем, испытывая горькие эмоции. Это означает, что не мой человек был. Так что не с чем справляться. С любимыми не расстаются», — заверила Анастасия.С недавних пор модель начала всё чаще отказываться от макияжа. Недавно она устроила съемку, на которой предстала почти без косметики. «Мне уже самой так комфортно стало без этого привычного контуринга, ресниц и стрелок. Прямо кайфую от чистого лица. У меня на днях была съемка, наверное одна из немногих, где я без макияжа (хайлайтер в угол глаза и консилер только) и укладки. Без подготовки, как было. И теперь она моя любимая!» — призналась мама маленького Ратмира.