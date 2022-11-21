Анатолий Руденко поделился свежими кадрами с единственной любимой женщиной, на которой женился
Сегодня, 23:20
Звезда сериалов, актер Анатолий Руденко известен множеством романов с актрисами, однако в ЗАГС он повел только одну. Анатолий Руденко не зря слыл сердцеедом. Он крутил роман с молоденькой Татьяной Арнтгольц и четыре года жил в гражданском браке с Дарьей Поверенновой. Актриса была старше его на 10 лет. Однако женился он только раз.
Избранницей Анатолия стала актриса Елена Дудина. Она на шесть лет младше Руденко. Возлюбленной актера всего 36 лет. У пары есть общая дочка Милена. В своем микроблоге актер поделился свежим снимком с женой, показав, как выглядит та единственная, на которой он женился. Елена Дудина предстала на фото в шелковом платочке и с лучезарной улыбкой.
Возлюбленная Анатолия Руденко может похвастаться нежной красотой и моложавым видом.
По материалам: z-aya