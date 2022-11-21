. Анатолий Руденко поделился свежими кадрами с единственной любимой женщиной, на которой женился

Звезда сериалов, актер Анатолий Руденко известен множеством романов с актрисами, однако в ЗАГС он повел только одну. Анатолий Руденко не зря слыл сердцеедом. Он крутил роман с молоденькой Татьяной Арнтгольц и четыре года жил в гражданском браке с Дарьей Поверенновой. Актриса была старше его на 10 лет. Однако женился он только раз.Избранницей Анатолия стала актриса Елена Дудина. Она на шесть лет младше Руденко. Возлюбленной актера всего 36 лет. У пары есть общая дочка Милена. В своем микроблоге актер поделился свежим снимком с женой, показав, как выглядит та единственная, на которой он женился. Елена Дудина предстала на фото в шелковом платочке и с лучезарной улыбкой.Возлюбленная Анатолия Руденко может похвастаться нежной красотой и моложавым видом.