. Анатолий Руденко поделился свежими кадрами с единственной любимой женщиной, на которой женился
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анатолий Руденко поделился свежими кадрами с единственной любимой женщиной, на которой женился

Анатолий Руденко поделился свежими кадрами с единственной любимой женщиной, на которой женился

Анатолий Руденко поделился свежими кадрами с единственной любимой женщиной, на которой женился
Звезда сериалов, актер Анатолий Руденко известен множеством романов с актрисами, однако в ЗАГС он повел только одну. Анатолий Руденко не зря слыл сердцеедом. Он крутил роман с молоденькой Татьяной Арнтгольц и четыре года жил в гражданском браке с Дарьей Поверенновой. Актриса была старше его на 10 лет. Однако женился он только раз.
Избранницей Анатолия стала актриса Елена Дудина. Она на шесть лет младше Руденко. Возлюбленной актера всего 36 лет. У пары есть общая дочка Милена. В своем микроблоге актер поделился свежим снимком с женой, показав, как выглядит та единственная, на которой он женился. Елена Дудина предстала на фото в шелковом платочке и с лучезарной улыбкой.
Возлюбленная Анатолия Руденко может похвастаться нежной красотой и моложавым видом.
# Шоу-бизнес Руденко Анатолий
По материалам: z-aya

Последние новости

Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР
Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике
Виктория Лопырева похвасталась попкой в купальнике
Алена Косторная рассказала, как ее выгнала Этери Тутберидзе
Алена Косторная рассказала, как ее выгнала Этери Тутберидзе
Анатолий Руденко поделился свежими кадрами с единственной любимой женщиной, на которой женился
Анатолий Руденко поделился свежими кадрами с единственной любимой
Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг
Готовимся к встрече года Черного Водяного Кролика: что должно быть на новогоднем столе
Готовимся к встрече года Черного Водяного Кролика: что должно быть на
Чем может быть опасна хурма и почему ею нельзя злоупотреблять
Чем может быть опасна хурма и почему ею нельзя злоупотреблять
Умер попавший под обстрел в зоне СВО российский священник
Умер попавший под обстрел в зоне СВО российский священник
Star Wars Jedi: Survivor полноценно покажут в декабре, согласно информации Тома Хендерсона
Star Wars Jedi: Survivor полноценно покажут в декабре, согласно
Звезда Comedy Woman рассказала о многомиллионных кредитах
Звезда Comedy Woman рассказала о многомиллионных кредитах
Бен Аффлек и Мэтт Деймон откроют продюсерскую компанию
Бен Аффлек и Мэтт Деймон откроют продюсерскую компанию
Эпичный бой
Эпичный бой

Топ на сегодня

Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Рената Литвинова показала себя в естественном виде после занятия спортом
Рената Литвинова показала себя в естественном виде после занятия
Описано будущее цен на автомобили в России
Описано будущее цен на автомобили в России

Еще по теме

Анатолий Руденко высказался о своем выборе молодой жены
Анатолий Руденко подвел итоги самого тяжелого для него года
Анатолий Руденко рассказал о расставании с Татьяной Арнтгольц
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца