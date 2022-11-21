. Андрей Малахов заступился за помощника Ксении Собчак

Ведущий Андрей Малахов решил выступать в защиту за фигуранта уголовного дела. Известный телеведущий Андрей Малахов написал письмо. Известный телеведущий Андрей Малахов неожиданно для всех заступился за помощника Ксении Собчак, Кирилла Суханова, который подозревается в вымогательстве одиннадцати миллионов рублей. В этот понедельник, 21 ноября, в суде проходят слушания по апелляции на арест Суханова. Андрей Малахов письменно обратился к судье с просьбой изменить меру пресечения Кириллу Суханову.Задержанный Кирилл Суханов в зале суда не появился. Он присутствовал на заседании в удаленном формате — по видеосвязи из камеры СИЗО. Напомним, коммерческий директор YouTube-канала «Осторожно: Собчак» Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский (по паспорту Кузьмин) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Они требовали деньги за непубликацию в канале порочащих сведений, пишет «kp.ru».