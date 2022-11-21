. Анна Седокова плохо себя чувствует, после слухов о расставании
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Анна Седокова плохо себя чувствует, после слухов о расставании

Анна Седокова плохо себя чувствует, после слухов о расставании
Певица Анна Седокова пожаловалась на свое самочувствие. Артистка оставила свою семью в Майами и улетела в Москву. Здесь у артистки масса важных дел, в том числе и творческих. Из-за отъезда в Сети проявились слухи о том, что в отношениях Анны и ее третьего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, появились проблемы. Якобы супруги находятся на грани развода. На фоне этих слухов звезда пожаловалась на плохое самочувствие. Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что у нее упадок сил. «Что-то я совсем себя плохо чувствую. На каком-то эмоциональном нуле. Хочется спрятаться от всех. И на ручки»,— поделилась Анна.
Певица добавила, что ей предстоят съемки и выступление. Но артистка видит в этом лишь положительные моменты. По словам Седоковой, музыка для нее — лучшее лекарство. Певица отметила, что ей предстоит поехать на съемки и выступать, но это хорошо, так как музыка всегда оказывает на нее благоприятное воздействие. Что касается возможных проблем в браке, Анна весьма категорично отреагировала на слухи о разводе. Особенно активно разрыв поклонники стали обсуждать, когда звезда неожиданно вернулась в Россию. «Не дождетесь!» — эмоционально прокомментировала очередные домыслы о расставании с Янисом Седокова.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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