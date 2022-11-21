. Астролог рассказала, для каких двух знаков зодиака 2023 год будет полон потрясений и неудач

В преддверии Нового года многим хочется заглянуть в будущее. Кого-то ожидают сюрпризы и приятные повороты Судьбы, другим же придется столкнуться с трудностями. Астролог Анна Русалкина рассказала, какие два знака зодиака в 2023 году ждут настоящие потрясения. Это представители разных стихий.

Какие два знака зодиака в 2023 году ждут потрясения

Астролог предупредила, что много трудностей ожидает первопроходцев зодиакального круга — Овнов. В 2023 году также придется непросто представителям воздушной стихии — Весам.

Виной тому нахождение теневых планет Раху и Кету в домах личности у этих знаков зодиака. Поэтому Овнам и Весам не избежать трансформаций. Внутренние и внешние перемены будут сопряжены со многими неурядицами.

Однако не стоит опускать руки. Астролог отмечает, что с трудностями можно справиться.

Что за потрясения ждут Овнов и как с ними справиться





Проблемы ожидают представителей стихии Огня в разных сферах. Самые острые ситуации связаны с работой и бизнесом. Вы можете почувствовать трудности с презентацией себя. И это при том, что вы уверены в своем пути. Астролог предупреждает: мир требует от вас избавления от скованности, излишней скромности и боязни открыть себя обществу.

В 2023 году не бойтесь потерять старые вещи и изменить свое окружение. Не жалейте об этом. Впускайте новое в свою жизнь, изучайте его. Не отчаивайтесь из-за неудач. Помните: всё, что делается, вам во благо. Даже если вам кажется, что все потеряно, это не так.

Непростая ситуация ожидает Овнов в любовной сфере. Отношения с партнером угаснут. Порой будет казаться, что они исчерпали себя. На самом деле, это проверка чувств на прочность. Ситуация будет тянуться весь 2023 год. Астролог отметила, что важно проверить отношения на духовную близость. Работайте над доверием и принятием друг друга, и страсть снова вспыхнет в 2024 году.

Астролог сказала, что себе можно помочь необычным способом. Для этого просто покрасьте одну прядь волос в какой-то яркий неоновый цвет по желанию. Регулярный массаж кожи головы тоже позволит улучшить состояние. Более того, это поможет справиться с трудностями, но для этого стоит использовать масло гхи.

Какие события в 2023 году ожидают Весов





Представителям воздушной стихии следует вспомнить, что они самодостаточные личности. Весам свойственно растворяться в других людях. Они часто не отделяют себя от партнера, забывают о своих интересах.

В 2023 году Судьба принесет представителям знака массу неприятных сюрпризов. Весы окажутся в такой ситуации, когда им придется полагаться лишь на себя. Вселенная таким образом пытается показать вам вашу истинную ценность.

В определенные периоды жизни Весам придется остаться в одиночестве. Примите себя, и это не будет вас тяготить. Уроком 2023 года станет знакомство с собой и осознание себя как самодостаточной и независимой личности.

Если Весы усвоят его, то смогут прекрасно себя чувствовать наедине с собой, с партнером или в большой компании. Им будет комфортно в любой обстановке, они будут получать настоящее удовольствие от общения.

Легче справиться с ударами Судьбы поможет простой трюк. Сделайте новую прическу или просто регулярно состригайте кончики. Важно регулярно баловать себя новыми покупками и вкусной едой.