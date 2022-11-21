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Бен Аффлек и Мэтт Деймон откроют продюсерскую компанию

Бен Аффлек и Мэтт Деймон откроют продюсерскую компаниюБен Аффлек и Мэтт Деймон откроют продюсерскую компанию Artists Equity

Американские актеры и друзья Бен Аффлек и Мэтт Деймон планируют открыть свою продюсерскую компанию. Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что студия будет носить название Artists Equity. Ее основной целью станет создание «предпринимательского партнерства» с кинематографистами. Как заявили Аффлек и Деймон, которые возглавят компанию, студия будет делиться прибылью от успешных фильмов с членами съемочной группы и другими закадровыми специалистами. Еще одним принципом работы Artists Equity станет сотрудничество как с известными, так и с начинающими режиссерами.

Отмечается, что Аффлек станет исполнительным директором, а Деймон займет должность главного креативного директора.

Первым проектом студии станет лента, рассказывающая об истории создания бренда Air Jordan. Всего студия планирует выпустить три фильма в 2023 году. В дальнейшем от студии будет выходить минимум по пять картин каждый год.

Аффлек и Деймон снялись в более чем 110 фильмах, собравших в мировом прокате в сумме 10,7 миллиарда долларов. Три картины, в которых актеры приняли участие, получили премию «Оскар».

Ранее сообщалось, что Брэд Питт занялся продажей собственной киностудии.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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