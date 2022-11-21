. Британцы раскритиковали Макрона после его слов о России и Африке

Вадим Карасев

Читатели британского The Guardian раскритиковали Макрона после его слов о России и Африке

Британцы раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после того, как он обвинил Россию в «хищнических амбициях» и продвижении дезинформации в Африке. Об этом говорится в статье The Guardian, комментарии читателей приводятся в Twitter издания.

«Африка не восприимчива к дезинформации. У нее есть десятки миллионов погибших — чтобы напомнить, чего все-таки придерживаются ЕС и США (…) геноцид на века», — заявил подписчик Alex Martini. Помимо этого, с критикой высказался и комментатор Sinkal. «Вы можете обвинить Россию только в том, что она дала не таким доверчивым африканцам альтернативы всему происходящему сейчас в мире», — обратился он к властям Франции. «Африка просыпается. А вы годами ее использовали и никогда не были довольны», — сказал Frantic.

«По правде говоря, Россия помогала в освободительной борьбе против колонизаторов», — сообщил пользователь с ником Stewart Ncube. «Франции настало время заниматься своими делами. Ничто не помешало ей развиваться без колонизации Эфиопии. 14 франкоязычным странам важна независимость!» — заявил комментатор Robert Kalo.

В июле президент Франции также выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке. В тот момент он отметил, что Россия — «великая политическая и военная держава», имевшая как экономические, так и военные связи со многими африканскими странами. Тем не менее, он выразил недовольство, что Москва распространяет «ложные нарративы» в странах континента и что «дополняет дипломатические контакты» вмешательством частных военных компаний в дела стран.