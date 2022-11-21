. Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины
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Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины

Бузова назвала Моргенштерна предателем РодиныОльга Бузова назвала Моргенштерна предателем Родины и заявила, что не слушает его треки

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) человеком, который «предал Родину». Видеоролик с ее заявлением опубликован в Telegram-канале SHOT.

Бузова рассказала, что больше не слушает треки исполнителя. «Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину», — отметила артистка.

В конце ноября 2021 года Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а затем — в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист якобы торгует наркотиками в социальных сетях.

В конце октября сообщалось, что Бузова приехала в Донбасс и вместе с представителями ОНФ доставила в Амвросиевку партию гуманитарной помощи.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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