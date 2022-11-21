Цены на нефть резко снизились
Сегодня, 18:26 Вадим Карасев
Цена на нефть Brent упала ниже 83 долларов за баррель
В начале недели стоимость нефти сорта Brent продолжила резко снижение, начавшееся в минувшую пятницу, 18 ноября. На минимуме она опускалась ниже 83 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
По состоянию на 18:15 котировки скорректировались до 83,47 доллара за баррель, что все равно почти на пять процентов ниже, чем в начале торгового дня.
По материалам: lenta.ru