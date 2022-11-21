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Чем может быть опасна хурма и почему ею нельзя злоупотреблять

Чем может быть опасна хурма и почему ею нельзя злоупотреблять

Сложно представить, что наше любимое лакомство холодного сезона, хурма, может быть чем-то опасно. Многие люди знают о его пользе, но при это задаются вопросом, почему ни в коем случае нельзя есть много хурмы? В интернете распространились различные «страшилки», от которых энтузиазма становится все меньше. Хирург и эндокринолог Вадим Крылов ответил на все волнующие вопросы.

О чем говорит этимология слова «хурма»

Хурму любят практически все. Это вкусный и полезный продукт. В энциклопедии сказано, что с латинского название переводится как «пища богов». Получается, что древние высоко ценили этот плод. За что же он приобрел дурную славу в последнее время?

Возможно, поможет в этом разобраться более близкое нашему языку название хурмы? Известно, что в русский слово попало через фарси. Слово «Кhormâlu» означает дословно «финиковая слива», где «khormâ» — это, собственно, финик, а «âlu» — слива. Ни тот, ни другой плод не опасен.

Почему нельзя есть много хурмы


У хурмы есть одно интересное свойство — она вяжет рот, особенно, когда фрукт немного недозрел. Такой эффект вызывают танины (соединения, которые есть и в черном чае). Продукт, таким образом, обладает закрепляющим воздействием на кишечник и может быть опасен для людей, страдающих запорами. Это и есть та самая главная опасность, о которой краем уха слышали многие, но не разобрались до конца.

Практически любой продукт, какого бы он ни был происхождения, опасно употреблять в больших количествах. Еще древние поняли, что одно и то же вещество в малых количествах — лекарство, а в больших — яд.

Второе распространенное опасение насчет хурмы — это сочетание ее с молоком. Да, действительно, врач считает такой микс опасным, потому что дубильные кислоты хурмы вступают в соединение с белками молочного продукта и образуют твердый ком, который может вызвать кишечную непроходимость.

Сколько и какой хурмы безопасно употреблять

В небольших количествах хурма не принесет никакого вреда. Вы можете спокойно съедать по 2 штуки в день, и от этого ваше здоровье только укрепится. Но не забудьте перед этим тщательно промыть плод.

Спелая хурма содержит большое количество йода, что очень полезно для щитовидной железы, а также пектин, различные витамины и микроэлементы.

Перед употреблением кожуру с хурмы снимать не нужно, она не составляет проблемы для пищеварительного тракта. Главное, не брать явно недозревшую хурму, которую, к сожалению, так часто можно встретить на прилавках супермаркетов. Такой продукт содержит мало полезных веществ, и есть его тоже неприятно.

Также важно есть хурму вовремя, то есть в первой половине дня. Дело в том, что в ней высокое содержание сахарозы и глюкозы, которые попросту не израсходуются организмом, если есть хурму ближе к ночи. В результате вещества превратятся в жировые отложения.

Как помочь хурме дозреть


Если вы все же приобрели недозревшую хурму, то есть ее в таком виде не нужно. Существуют простые способы, которые помогут сделать ее более съедобной и вкусной:

  • Отправьте хурму в морозильную камеру на 12 часов, после чего выньте и разморозьте. Она станет сладкой, но очень мягкой, потому понадобится ложечка.
  • Альтернативный способ — воздействие теплом. Положите хурму в теплую (до 40 градусов) воду на такой же временной промежуток.
  • Дозреть хурме помогут и другие плоды, к примеру, помидоры или яблоки. Просто положите хурму в один пакет с ними и подождите. Этилен, который они выделяют, поможет «соседу» полностью поспеть за два-три дня.
  • Проткните плотную, недозревшую хурму толстой иголкой, которую предварительно смочили в спирте, это тоже способствует дозреванию.
  • Твердую хурму можно вялить или засушивать — она станет от этого только лучше.
# Общество Еда
По материалам: rsute

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