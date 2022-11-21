Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Сегодня, 00:45 Вадим Карасев
Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве выросло до пяти
Число погибших при пожаре на цветочном складе в районе Комсомольской площади в Москве выросло до пяти. Об этом сообщает РИА Новости.
В здании произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами.
По предварительной версии, причиной пожара в двухэтажном кирпичном складском здании стал неисправный электрообогреватель, подключенный к аварийно работающей энергосети.
По материалам: lenta.ru