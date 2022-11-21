. ЧП: Погибло несколько человек во время пожара на цветочном складе в Москве

Страшный пожар унес жизни несколько человек на Комсомольской площади. Около 15 часов 20 ноября в Сети появились новости о том, что в складском здании на Комсомольской площади началось возгорание. Свидетели происшествия публиковали кадры, где видны клубы дыма, окутавшие местность. Пожар охватил существенную площадь цветочного склада, сообщили в МЧС. «По прибытии пожарных происходило загорание в двухэтажном кирпичном складском здании на общей площади около 2500 кв. м», — передали сотрудники ведомства СМИ. Так, стало известно, что в здании могут быть заблокированы люди. Спасателям удалось эвакуировать 7 человек, за помощью обратились только 2 из них. Пострадавшим диагностировали отравление угарным газом, однако он отказались от госпитализации. Пожару присвоили третий ранг сложности. На протяжение нескольких часов спасателям не удавалось справиться с ним. Мешала потушить огонь сложная планировка здания. К слову, здание на Комсомольской площади горит не в первый раз. Пожар был и в ноябре 2019 года. Также сообщается и о том, что на месте проводились дискотеки с генераторами дыма. Однако неизвестно, послужило ли это причиной возгорания. В Главном управлении сообщили, что жертвами трагедии стали 5 человек. «Во время разбора завалов в 23:13 спасателями обнаружено тело пятого погибшего», — передают в министерстве. Позже появились данные о 7 погибших. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. В полночь спасателям удалось ликвидировать пожар, на это потребовалось 9 часов, сообщает РЕН-ТВ.