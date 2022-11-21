. День 21 ноября в истории

День работника налоговых органов Российской Федерации.

Профессиональный праздник установлен указом Президента РФ в 2000 году. В этот день в 1991 году была образована Государственная налоговая служба РСФСР.

Первые налоговые органы в нашей стране появились ещё в XVI веке, когда был учреждён Приказ большого прихода, занимавшийся сбором основных государственных доходов. В 1654 году был образован Приказ счётных дел, а в XVIII веке контроль за налогами перешёл сначала в ведение Ближней канцелярии, а с учреждением коллегий — в ведение ревизион-коллегии.

В 1802 году Александр I создал Министерство финансов, где был образован департамент податей и сборов, ответственный за сбор налогов.

После Октябрьской революции в 1921 году в составе Народного комиссариата финансов было сформировано организационно-на­логовое управление, которое позднее переименовали в управление налогами и государственными доходами. В 1946 году Комиссариат был преобразован в Министерство финансов СССР.

21 ноября 1991 года указом Президента РФ была создана Государственная налоговая служба Российской Федерации, в задачи которой входил контроль за соблюдением налогового законодательства, правильностью их исчисления, а также своевременность внесения в соответствующие бюджеты налогов и других платежей, установленных законодательством РФ. В 1998 году служба была преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, а в 2004 году — в Федеральную налоговую службу.

На сегодняшний день действующая налоговая система России основывается на более чем 20-ти законах, охватывающих, все сферы экономической жизни страны.

Всемирный день телевидения.

Памят­ная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассам­блеи организации 17 декабря 1996 года. Этот день был выбран в память о проведении первого Всемирного телевизионного форума (21-22 ноября 1996 года), где представители СМИ встретились под эгидой ООН для того, чтобы обсудить растущее значение телевидения в современном мире.

Телевидение зародилось в начале XX века. Первые регулярные телепередачи начали транслироваться в 1936 году в Великобритании и Германии, спустя три года — в России, а в 1941 году - в США.

Сегодня в мире не осталось стран, не охваченных телевещанием. В нашей стране работают более 3 тысяч телерадиокомпаний, из них 10% — государственные.

Всемирный день приветствий.

Этот праздник придумали в 1973 году братья Майкл и Брайен Маккомак из штата Небраска (США) в знак протеста против усиления международной напряженности. 21 ноября они отправили письма с радушными приветствиями в разные страны мира, и попросили адресата просто поприветствовать кого‑нибудь еще. Их идея была поддержана в более чем в 180 странах мира.

У каждой народности существуют свои обычаи приветствовать друг друга, однако международный этикет, по сути, везде одинаков: встречаясь, люди желают друг другу добра, благополучия и успеха.

57 лет назад (1965) в Москве открылся Детский музыкальный театр, сегодня носящий имя Натальи Ильиничны Сац.

В этот день на сцене Московского театра эстрады состоялась премьера оперы Михаила Красева «Морозко». Так родился первый в мире профессиональный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей.

Изначально у театра не было своего здания. Спектакли ставились на сцене Театра эстрады, позднее труппе выделили помещения в здании бывшей гостиницы «Славянский базар» на Никольской улице. В 1979 году для Детского музыкального театра построили собственное здание на проспекте Вернадского.

В репертуаре театра такие музыкальные спектакли, оперы и балеты для детей и юношества, как «Синяя птица», «Дюймовочка», «Снежная королева», «Кошкин дом» и другие постановки.

87 лет назад (1935) состоялось первое присвоение звания Маршала Советского Союза.

После Октябрьской революции все воинские звания и знаки отличия, в том числе и награды, были отменены как символы неравенства. До 1935 года командиры в Красной Армии и Военно-морского флота различались по занимаемым должностям, что приводило к путанице.

В сентябре 1935 года постановлением Совета Народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета СССР в Красной Армии и на флоте были установлены персональные звания военнослужащих, высшим из которых стал Маршал Советского Союза (до 1946 года, когда было установлено звание Генералиссимуса).

Первыми это звание 21 ноября 1935 года было присвоено: наркому обороны Климу Ворошилову, начальнику Генерального штаба рабоче-крестьянской Красной Армии Александру Егорову и трем полководцем Гражданской войны — Василию Блюхеру, Семену Буденному и Михаилу Тухачевскому.

Всего, за более 50 лет существования звания, его присваивали 41 раз, из них: профессиональным военным — 36, политическим деятелям, занимавшим военные должности — 5 (Иосифу Сталину, Лаврентию Берии, Николаю Булганину, Леониду Брежневу и Дмитрию Устинову).

В 1993 году законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» было учреждено звание Маршал Российской Федерации. Оно присваивается Президентом РФ за особые заслуги перед государством.

Первым и единственным Маршалом РФ в ноябре 1997 года стал министр обороны РФ Игорь Сергеев.

104 года назад (1918) декретом Совет народных комиссаров РСФСР «Об установлении в учреждениях почтово-телеграфного ведомства продажи произведений советской печати» было создано агентство «Центропечать» (ныне компания «Роспечать»).

На агентство была возложена задача по экспедированию и распространению всех выходящих в Советской России печатных изданий. В 1921 году «Центропечать» было ликвидировано, а распространением прессы занимались сами издательства.

В 1930-х годах в связи с увеличением количества печатных изданий было создано Всесоюзное объединение «Союзпечать». После распада СССР объединение было акционировано, и на его базе создано агентство «Роспечать».

Сегодня «Роспечать» — крупнейшая в России компания на рынке распространения периодической печати, которой принадлежит порядка 4 тысяч торговых точек в 18 субъектах страны.

239 лет назад (1783) состоялся первый в истории полёт людей на воздушном шаре.

Его сконструировали Жозеф Мишель и Жак Этьен Монгольфье. Первый полёт изобретенного братьями аппарата без людей состоялся летом 1783 года. Они подняли в воздух наполненный горячим воздухом шар, который был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. К его нижней части крепилась плетеная корзина для размещения людей и груза, в центре которой размещалась жаровня, горячий воздух от которой поднимался вверх и заполнял оболочку шара.

21 ноября 1783 года в первый в истории полёт на воздушном шаре отправились маркиз Франсуа д'Арланд и его друг — химик Жан Франсуа Пилатр де Розье. Изобретателям испытать свой аппарат запретил правивший в то время Францией король Луи XVI.

Арланд и Розье, поднявшись на высоту 915 метров, за 25 минут преодолели расстояние в 9 километров и благополучно приземлились.

678 лет назад (1344) в Праге был заложен собор Святого Вита.

Как гласит легенда, на месте, где расположен современный собор, в 925 году воевода Богемии и проповедник христианства святой Вацлав построил небольшую церковь, которая в 1096 году была перестроена в базилику. В середине XIV века по инициативе короля Карла IV было решено возвести на её месте большой готический собор для проведения богослужений и коронаций.

21 ноября 1344 года был заложен первый камень в основание собора. Строительство растянулось на почти шесть столетий, до 1929 года. Именно поэтому внутреннее убранство собора включает в себя элементы готики и неоготики, рококо и ренессанса.

Собор Святого Вита — шедевр готической архитектуры и символ Праги. Здесь погребены чешские короли и пражские архиепископы. В соборе хранятся коронационные регалии средневековой Чехии.