. День памяти Георгия Победоносца отмечается 22 ноября

Георгий Победоносец считается покровителем воинов и домашнего скота. На Руси люди с большим уважением относились к этому святому. В день памяти Георгия Победоносца, 22 ноября, можно отправить близким поздравления с этим праздником, открытки с надписями и картинки.

История праздника

Георгий Победоносец сотворил много чудес. О них, о его мужественных и поистине отважных поступках люди сложили легенды и рассказы. Один случай послужил сюжетом для знакомого почти всем изображения, на котором Георгий сидит на лошади и пронзает копьем змею.

Согласно давней легенде, в Бейруте в одном из озер жила большая змея, от которой жителям не было покоя. Чтобы не причинять больше бед, к нему каждый день приводили жертву. Одной из них оказалась царская дочь. И только Святой Георгий Победоносец смог пронзить эту змею и спасти жителей этой местности от несчастья.





Согласно историческим данным, св. Георгий Победоносец должен был противостоять жестоким указам правителя, приказавшего преследовать христиан. Сам будучи последователем христианской веры, Георгий не смог выполнить свой воинский долг. В результате он был приговорен к пыткам и, в конечном итоге, к обезглавливанию.

Поздравления в День памяти Георгия Победоносца 22 ноября: открытки с надписями, стихи, проза





С Днем Георгия святого!

Пусть он вас от бед хранит,

От события плохого

И от всяческих обид. Вера пусть вам помогает

Жить спокойно и легко.

И Господь оберегает

От ненужного всего!









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С днем святого Георгия Победоносца от всего сердца поздравляю! Пусть Господь пошлет вам здоровье телесное, духовную крепость и только благие вести! Сердечно желаю душевного тепла, любви, радости вам и вашим близким!











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Пусть Георгий святой принесет

Только счастье, добро и удачу!

Пусть в душе твоей вера живет,

Становись во всех смыслах богаче! Пожелать хочу море терпения,

Пусть с тобой будут храбрость и сила,

Чтобы каждое в жизни мгновение

Лишь успехи тебе приносило!









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В День святого Георгия Победоносца желаю крепкой силы воли, стального терпения и железного здоровья! Пускай храбрость, сила и ум помогают достичь всех поставленных целей! Пускай все будет по плечу! Искренне желаю, чтобы Господь оберегал тебя от всех бед и послал тебе свое благословение!







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В чудесный День Георгия святого

Желаю вдохновения, тепла

И счастья, будто небо, пребольшого,

Чтоб шли успешно все твои дела. Георгий пусть от бед оберегает,

Твою семью во все годы хранит.

Пусть вера оптимизмом заряжает

И в дни любые сказочно бодрит!







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С Днём святого Георгия Победоносца. Желаю никогда не падать духом, всегда верить в свои силы и бороться до победного конца. Пусть рядом будет поддержка верных товарищей, любящих близких, что позволит мыслить разумно, поступать благородно и жить счастливо!







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В День Георгия святого

Пожелаю долгих лет

И везения большого,

Крупных чтоб достичь побед! И душевного здоровья,

И телесных крепких сил,

Чтоб Господь своей рукою

От невзгод огородил!











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