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Денис Дорохов готов повторить свою скандальную выходку с поцелуем мужчины

Денис Дорохов готов повторить свою скандальную выходку с поцелуем мужчины
Артист Денис Дорохов рассказал о скандале всероссийского масштаба. В прошлом году на ТНТ стартовало юмористическое шоу «Игра». Однако проект быстро заморозили после ряда скандалов, самый громкий из которых — скетч с участием Дорохова. Сразу после одиозного номера на Дениса Дорохова обрушилась волна хейта. Чиновники грозились написать заявление в Генпрокуратуру, а общественность называла шутку артиста, мягко говоря, неуместной. Скандал негативно сказался и на судьбе самого шоу «Игра». Тем не менее, комик считает обвинения напрасными, так как действовал в рамках заданного амплуа. «Повторил бы я эту историю? Да. Просто сейчас законодательство строже к этому отнеслось бы…» — заявил он в беседе с Настей Ивлеевой.
Напомним, что Денис много лет счастлив в браке. Супруги растят сыновей. Ведущая спросила шоумена, как на сцену отреагировал старший наследник. «Мне жена рассказала, что он в тот самый момент резко посмотрел на нее, а она ответила: «Это шутка». Я не знаю, возможно, это скажется на нем, когда он повзрослеет», — рассуждает артист. Ивлеева поинтересовалась и личной жизнью 35-летнего гостя. Оказалось, что, несмотря на статус семейного человека, артист заглядывается на красоток. «Я на самом деле всех женщин люблю. Я с этим борюсь. У меня даже стендап есть о мужской сути. Ты все равно смотришь на женщин с сексуальным интересом…» — откровенничал он в Agentshow 3.0 Dacha. Впрочем, по словам Дениса, до измен жене никогда не доходило. Он также иронично относится к слухам о возможном романе с Ольгой Картунковой. «Мы, конечно, любим друг друга и уважаем. Но нам просто нравится играть. Могу сказать: «Я сейчас тебя съем. Что за платье надела, смотри!», а Оля подыгрывает. Ира (жена — прим. ред) не ревнует. Это же прикол», — заявил артист.
# Шоу-бизнес Дорохов Денис
По материалам: z-aya

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