. Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом
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Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом

Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом
Женщина призналась, что никогда не обратиться к певцу Филиппу Киркорову за помощью. Женщине срочно нужны деньги на операцию. Бывшая домработница Филиппа Киркорова, Людмила Дороднова, пожаловалась журналистам на большие проблемы со здоровьем. Женщине требуется срочная операция на колене, иначе она рискует стать инвалидом.
В шоу «Звезды сошлись» Дороднова пояснила, что можно дождаться и бесплатной операции по квоте, но тогда ее очередь подойдет в лучшем случае через год. И может быть уже поздно. А если делать платно, то нужно заплатить 500 тысяч рублей. А таких денег у Людмила нет. Коллеги посоветовали Дородновой обратиться за помощью к певцу, однако она отказалась. «Я к нему с такими просьбами никогда не обращалась», — заявила она.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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