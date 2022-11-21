. Двух иранских актрис арестовали за снятие хиджабов

Вадим Карасев

Двух известных иранских актрис арестовали после того, как они публично сняли хиджабы

Двух известных иранских актрис арестовали после того, как они публично сняли хиджабы в знак солидарности с протестующими, критикующими власть государства. Об этом сообщает The Independent.

Хенгаме Газиани и Катаюн Риахи были задержаны после публичной поддержки демонстраций, связанных со смертью 22-летней Махсы Амини.

Погибшая была арестована за неправильное ношение хиджаба, а спустя три дня скончалась после избиения в полицейском участке. Из-за этого в стране начались протесты, иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы.

Незадолго до задержания Газиани опубликовала в социальных сетях видео, на котором сняла хиджаб. «Возможно, это мой последний пост», — подписала публикацию артистка.

Ранее иранская актриса и звезда «Коммивояжера» Таране Алидости выложила фото без платка в знак солидарности с протестующими в Иране.