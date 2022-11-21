. Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
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Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании

Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Артистка Елена Борщева решила отдохнуть в Европе.   Российская артистка отправилась на отдых в европейскую страну. В ноябре российская комедиантка Лена Борщева уехала вместе с мужем на отдых в Испанию. И вот какими заметками о пребывании в этой стране 41-летняя артистка поделилась в Telegram:
«Цены в магазинах теперь не кажутся такими высокими как раньше. А это значит, что и у нас все подорожало, и евро подешевел. Вино стоит столько же, сколько вода. Сладкая рисовая каша - это десерт. Из странных вкусовых ощущений - жареные пельмени с начинкой из консервов «килька в томате». Много русскоговорящих, но большинство либо приехали давно, либо Эстония, Латвия, Литва, которые в Испании отдыхают. Действительно много забастовок, на которые сразу реагирует государство. На днях проходила очень большая забастовка в Мадриде за реформу в здравоохранении, двести тысяч людей вышло на улицы. Испанцы, кто в курсе новостей, спрашивали, как мы добирались до Испании. Удивлялись, что россиянам выдают визы».
# Шоу-бизнес Борщева Елена
По материалам: z-aya

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