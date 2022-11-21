. Елена Николаева запечатлелась обнаженной в постели с грудным малышом

Телеведущая Елена Николаева, жена бизнесмена и экс-супруга Волочковой, Игоря Вдовина опубликовала откровенные кадры. 36-летняя ведущая программы «Утро России» показала серию снимков из загородного дома на Новой Риге, где сейчас наслаждается материнством и семейной жизнью. Недавно Елена Николаева впервые стала мамой, подарив избраннику сына Александра.На свежих кадрах молодая мама позирует в постели обнаженной. «Такое доброе утро», — подписала фотографии телезвезда. Поклонникам понравилась откровенность Елены. «Такое утро может быть только добрым и счастливым», «Если вы без макияжа, то вы божественно красивы», «Как хорошо, так уютно. Мадонна с младенцем», — написали пользователи Сети.Напомним, ведущая впервые стала мамой в декабре прошлого года. А вот у ее супруга Игоря Вдовина уже есть четверо детей: троих подарила первая супруга, а младшую дочь Ариадну родила балерина Анастасия Волочкова. К слову, девочка предпочитает жить с отцом и мачехой, а не с родной мамой. Долгое время балерина сопротивлялась этим обстоятельствам и пыталась забрать дочь к себе, но в конце концов смирилась. Николаева признается, что отлично ладит с падчерицей. «Тогда все как-то сложилось само собой. Мы все друг другу понравились. У подростков и правда бывают разные периоды в отношении с миром, окружающими и самими собой. Главное, какие уроки для себя они из этого выносят, делают ли их лучше и счастливее ежедневные поступки и изменения. Помимо Ариадны, с нами до недавнего времени жили и уже повзрослевшие, отправившиеся в свободное плавание сыновья Игоря. Они просто потрясающие в своих личностных качествах, очень-очень красивые, и я рада, что у них растет маленький брат. Надеюсь, он будет на них похож. И, конечно, я очень хочу, чтобы сын стал копией своего папы», — говорила недавно Елена.