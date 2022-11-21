. Елена Воробей, сбросив лишние 11 кг, похорошела
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Елена Воробей, сбросив лишние 11 кг, похорошела

Елена Воробей, сбросив лишние 11 кг, похорошела
Юмористка Елена Воробей после похудения смогла надеть латексный комбинезон. Елене Воробей есть чем гордиться. Заслуженная артистка России может похвастаться фигурой мечты. «Вы не представляете, какая это работа — шарики преобразовать в кубики. Это очень тяжело», — говорит она в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Красавица не унывает после расставания с молодым любовником Сергеем Евтуховичем. Артистка едва не вышла замуж за красавца, но в самый последний момент мужчина от нее ушел. Он понял, что ему будет трудно свыкнуться с публичностью избранницы. Теперь 55-летняя юмористка посвящает все свободное время себе любимой. Звезда «Кривого зеркала» благодаря диетам и тренировкам похудела на 11 кг.
Артистка ранее раскрыла секрет своей красоты. Звезда упорно работала в спортзале. «Стараюсь следить за тем, как выгляжу. Но генетика — сильная штука», — признавалась Елена. Напомним, в 2021 году стало известно о любовной драме Воробей. Юмористка согласилась выйти замуж за красавца-мужчину, но потом он ее бросил накануне свадьбы. Его испугала публичность, которая неизбежно сопровождает отношения со знаменитой женщиной. «Нужно стараться смотреть чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет — нехорошо, неправильно», — отмечала юмористка.
# Шоу-бизнес Воробей Елена
По материалам: z-aya

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