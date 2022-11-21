. Европейские трейдеры бросились скупать дизельное топливо из России до начала эмбарго
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Европейские трейдеры бросились скупать дизельное топливо из России до начала эмбарго

Европейские трейдеры бросились скупать дизельное топливо из России до начала эмбарго

Трейдеры из Европы стараются успеть приобрети российское дизельное топливо до февраля, когда вступит в силу эмбарго Евросоюза, пишет Reuters.

С 1 по 12 ноября объем поставок российского ДТ, предназначенного для хранилища "Амстердам-Роттердам-Антверпен", возрос до 215 тысяч баррелей в сутки. Как уточнила старший аналитик рынка энергетической аналитической компании Vortex Памела Мангер, это на 126% больше октябрьского показателя.


"Европейские трейдеры спешат заполнить баки российским дизельным топливом до введения запрета ЕС в феврале, поскольку альтернативные источники остаются ограниченными".

5 февраля 2023 года ЕС запретит импорт российских нефтепродуктов, от которых он "в значительной степени зависит" при производстве дизельного топлива. Это последует за декабрьским запретом на покупку российской нефти.

Дизельное топливо из России в ноябре составило 44% от общего объема импорта автомобильного топлива в Европу по сравнению с 39% в октябре. Хотя зависимость Европы от российского топлива снизилась с доли в более чем 50% до начала российской спецоперации на Украине, РФ по-прежнему остается крупнейшим поставщиком ДТ на континенте.

5 декабря вступит в силу запрет на морские перевозки российской нефти, а 5 февраля - на остальные нефтепродукты. Те, кто платит за российскую нефть цену, равную или ниже предельной, смогут получать топливо. Российская сторона заранее предупредила, что на таких условиях продавать энергоносители не собирается.

Уже сейчас закупать российское топливо боятся индийские импортеры. Например, оператор комплекса по нефтепереработке Reliance Industries решил не спешить с оформлением заказов на погрузку нефти из России после 5 декабря. Аналогичное решение приняла и госкомпания Bharat Petroleum Corp, поскольку в механизме ограничений слишком много неопределенности касательно оплаты и предельного уровня цен.

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По материалам: uposters.ru

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