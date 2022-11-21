. Фил Спенсер и Аарон Гринберг создали аккаунты в сервисе Mastodon

Вадим Карасев





После приобретения социальной сети Twitter со стороны Илона Маска, некоторые популярные личности стали уходить из нее. Есть опасения, что аудитория активных пользователей в ближайшее время сократится, и руководители Microsoft Gaming тоже думают об этом, стараясь не потерять связь со своей аудиторией.

Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, и Аарон Гринберг, руководитель маркетинга игрового направления Microsoft, уже задумываются о том, как поддерживать связь с игроками в будущем, если вдруг что-то случится с Twitter-аккаунтами. Оба руководителя Xbox создали свои аккаунты в сервисе Mastodon, ниже можно подписаться на них в этом сервисе. Оба отметили, что создали там аккаунты «на всякий случай», уходить они из Twitter пока не собираются.

Фил Спенсер — mastodon.sdf.org/@xboxp3Аарон Гринберг — mastodon.sdf.org/@aarongreenberg

Стоит отметить, что в данный момент в Mastodon гораздо меньше пользователей, чем в Twitter. И даже «прорекламировав» свои аккаунты в Twitter руководители Xbox не добрали до 2,000 подписчиков. Маловероятно, что в этих сервисах они будут размещать действительно важную информацию, но для тех, кто пользуется Mastodon может быть интересно узнать, что теперь там есть и руководители Xbox.