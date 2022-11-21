. Финансист посоветовал россиянам закупаться юанями до Нового года
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Финансист посоветовал россиянам закупаться юанями до Нового года

Финансист посоветовал россиянам закупаться юанями до Нового года

В связи с санкционными рисками и высокой инфляцией покупка токсичных долларов и евро в наличном и безналичном виде - не самый удачный вариант финансовых вложений до Нового года, в отличие от валют дружественных стран. Об этом агентству "Прайм" рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, приведя в пример китайский юань.

"Безналичные доллар и евро сохраняют свою токсичность из-за угрозы расширения западных санкций на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ)", - объяснил эксперт.


Покупательная способность наличных доллара и евро на рынке стремительно снижается из-за рекордной за несколько десятилетий инфляции: в Соединенных Штатах - до 7,7% и Европе - 10,7%.

"Мы предпочитаем валюты дружественных стран без санкционных рисков, которые являются стабильными относительно доллара и наиболее перспективная из них — китайский юань".

В настоящее время экономика КНР активно растет, а инфляция в стране контролируется Центробанком и составляет лишь 2,1%. Поэтому вложения в облигации в юанях становятся одними из немногих на рынке, которые приносят положительную реальную доходность. Оборот торговли юанем на Мосбирже (сделки спот + своп) в прошлом месяце превысил объем торгов не только евро, но и долларом.

Васильев уточнил, что хорошей возможностью сохранить сбережения считаются облигации крупных российских компаний, которые торгуются на Московской бирже в юанях. Так, бумаги Роснефти, РУСАЛа, Полюса, Металлоинвеста, Сегежи торгуются с доходностью от 3 до 4% годовых.

Накануне сообщалось, что Россия может обратиться к альтернативным индикаторам для определения курсов национальных валют, отказавшись от котировок доллара при заключении соглашений с дружественными государствами. Кстати, Москва и Пекин уже перешли на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах.

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По материалам: uposters.ru

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