. Генетический метод лечения слепоты работает только у части пациентов
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Генетический метод лечения слепоты работает только у части пациентов

Генетический метод лечения слепоты работает только у части пациентов

Компания Editas Medicine объявила, что клиническое испытание редактирования генома методом CRISPR для лечения врожденного амавроза Лебера 10 (LCA10) привело к «клинически значимым» улучшениям зрения только у трех пациентов из четырнадцати.

Данное заболевания представляет собой одну из одиннадцати разновидностей амавроза Лебера, отличающихся друг от друга тем, в каком именно гене произошла мутация, приводящая к потере зрения. В данном случае генетический дефект имеется в гене CEP290, ответственном за синтез белка, необходимого зрительным рецепторам.

Новый метод лечения состоял в том, что пациенты получали под сетчатку глаза инъекцию модифицированного вируса, содержащего компоненты системы CRISPR-Cas9, которые определяли дефектный участок ДНК и вырезали его. Это было первое в мире испытание, в котором система редактирования генов вводилась напрямую в организм, а не применялась к клеткам пациентов в лабораторной чашке Петри, которые затем возвращались в их организм.

Двое пациентов с улучшением зрения — женщина и 14-летний мальчик — имели две дефектные копии гена CEP290. Оба они получили среднюю дозу модифицированного вируса. У третьего пациента с некоторым улучшением была только одна дефектная копия, и он был среди пяти взрослых участников, которые получили самую высокую из трех доз CRISPR-нагруженных вирусов.

Сейчас компания приостановила регистрацию для участия в испытании и ищет партнера, который продолжит и поможет финансировать программу. По словам представителей Editas Medicine, один из кандидатов — другая фирма, занимающаяся заболеваниями сетчатки.

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По материалам: polit.ru

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