. "Герань-2": ВСУ опробовали в бою свой аналог российского беспилотника
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"Герань-2": ВСУ опробовали в бою свой аналог российского беспилотника

"Герань-2": ВСУ опробовали в бою свой аналог российского беспилотника

20 ноября в 6 часов утра украинские военные нанесли удар четырьмя беспилотниками по району нынешнего центра Запорожской области - Мелитополя. Один из БПЛА упал в поле и оказался в руках российских бойцов. Конструкция этого дрона отличалась от тех, которые использовали ВСУ ранее.

Военный эксперт Борис Рожин уточнил, что в этом беспилотнике были детали американского и японского производства. Боевая часть снабжена ударным взрывателем - примерно 2 кг пластида с поражающими элементами. Предположительно, дрон выпущен из района Запорожья. Он двигался со скоростью около 60 км/ч по GPS на предельно малых высотах от 30 до 60 метров.


В настоящее время неизвестно точное происхождение дрона. Но, подчеркивает эксперт, это мог быть украинский аналог "Герани-2", собранный из простых комплектующих с импортными элементами управления и двигателем.

16 ноября украинский беспилотник ударил по терминалу нефтепровода "Дружба" в Орловской области.

За день до этого стало известно, что США изучают возможность модифицировать беспилотные летательные аппараты Gray Eagle, чтобы их можно было передать Украине. Предполагается сделать конкретные технические исправления, однако это "трудоемко" и потребует времени. Рассмотрением вопроса модификации занимается армия.

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По материалам: uposters.ru

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