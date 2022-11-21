. Глава МАГАТЭ отметил осведомленность Путина положением дел на ЗАЭС

Вадим Карасев

Глава МАГАТЭ Гросси удивился уровнем осведомленности Путина о ситуации на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил удивление осведомленностью президента России Владимира Путина о происходящем на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он рассказал в интервью телекомпании CBS.

Во время беседы главу МАГАТЭ спросили, осведомлен ли российский лидер о происходящем на ЗАЭС. На это Гросси ответил: «Безусловно».

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что президент России «весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции», но также о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. «Это объект, который он знает очень хорошо», — заключил он.

Обстрелы ЗАЭС продолжаются

В интервью Гросси вновь указал на проблему продолжающихся обстрелов. Гросси также рассказал, что когда миссия МАГАТЭ приближалась к последнему украинскому блокпосту, рядом раздалась «довольно сильная стрельба». Он выразил мнение, что это была попытка остановить экспертов МАГАТЭ.

Гросси отметил, что ситуация в районе Запорожской АЭС «беспрецедентна во многих отношениях». Он подчеркнул, что вероятность ядерной катастрофы по-прежнему существует. Кроме того, в подобных условиях повышается риск человеческой ошибки.

Ранее Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. По его словам, последние новости, поступившие от команды экспертов агентства, крайне тревожны — в частности, на площадке станции произошли крупные взрывы, что совершенно неприемлемо. До этого он уже выражал опасения, что ситуация на Запорожской АЭС выйдет из-под контроля из-за продолжающихся обстрелов и регулярных перебоев с внешним питанием.

МАГАТЭ и Россия

Гросси также поделился впечатлениями от работы на Запорожской АЭС. Он признался, что были районы, в которых специалисты миссии были ограничены. В частности, их не пустили в диспетчерскую. «Но все, что нам нужно было увидеть, мы смогли увидеть», — заявил глава агентства.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС. Соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией. Проект одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить общение с МАГАТЭ по вопросам ЗАЭС. Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал позорной резолюцию МАГАТЭ с призывом к России покинуть Запорожскую АЭС. По его словам, в МАГАТЭ, по всей видимости, забывают, что АЭС находится на территории Запорожской области, которая является полноправным субъектом России.

Российские войска заняли территорию Запорожской АЭС в марте. Сама станция и ближайший город Энергодар продолжают подвергаться регулярным обстрелам. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.