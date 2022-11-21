. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, на которой многим из нас удастся изменить сою жизнь к лучшему. Звезды и плане ты в этом плане станут хорошими помощниками. Настало время узнать, как стоит себя вести и какими делами заниматься, чтобы не спугнуть фортуну.

Павел Глоба поведал о своих прогнозах и дал рекомендации всем Знакам Зодиака, что отражено в статье на портале Woman’s day. Эксперты сайта dailyhoro.ru немного скорректировали и дополнили советы известного астролога, чтобы вы с еще больше вероятностью смогли выйти из любых передряг и достичь успеха в тех областях, которые для вас сейчас наиболее приоритетны.

Овен

Овнам в самую первую очередь стоит заботиться о своем здоровье. Важнее этого не будет ничего. Тут необходимо помнить о том, что сильное переутомление способно снизить иммунитет, поэтому не нужно работать сверхурочно и переутомляться в спортзале. Также желательно бороться с чувствами и эмоциями, которые разрушают здоровье и удачу. Наши мысли могут разрушать нашу жизнь, причем незаметно. Это будет идеальное время для работы, подписания важных контрактов и заключения сделок. Также полезно будет отправляться в командировку. В любви, возможно, придется сделать выбор.

Телец

Тельцам важно сохранять свои жизненные принципы и не лезть на рожон. Любые авантюры и риски могут очень сильно подкосить настроение, а значит и здоровье. Эти семь дней станут настоящим испытанием для пар, которые вместе уже много лет. Таким людям желательно не торопиться с решениями и стараться помогать друг другу, проявлять внимание, любовь. Любые ссоры могут стать крайне разрушительными. Тельцам на этой неделе можно и даже нужно совершать вынужденные траты, поскольку это идеальное время для того, чтобы купить что-то по максимально выгодной цене.

Близнецы

Близнецам для поддержания нормального самочувствия, удачи и эмоционального состояния необходимо будет остерегаться энергических вампиров. Согласно прогнозам астрологов, таких людей будет в окружении Близнецов чуть больше, чем обычно. По этой причине в работе и делах стоит перестать торопиться, особенно если эти дела напрямую связаны со взаимодействием с другими людьми. В длительных отношениях Близнецов будут ждать неурядицы, особенно 24 ноября. Эксперты рекомендуют людям данного Знака идти навстречу близкому человеку.

Рак

Ракам понадобится мощная защита от негативной энергии. Особенно 21 числа — в самый неблагоприятный день этой недели. Дело в том, что в эти семь дне Раки могут начать испытывать беспокойство относительно будущего, относительно своего здоровья, а также могут начать переживать из-за работы. Самое главное сейчас -выйти из порочного круга проблем. Важно взглянуть на свою жизнь и сделать правильные выводы. Астрологи считают, что для Раков крайне важно смотреть на все критически. Если вдруг возникнут дилеммы на пути, найти решение поможет вторая половинка или друг.

Лев

У Львов эта неделя может превратиться в бесконечную погоню за славой, деньгами, успехом в любви. Все, что необходимо Львам — это пользоваться почаще мантрой на привлечение блага и творчески подходить к решению привычных или сложных задач. Скорее всего, представители данного Знака смогут получить массу новых эмоций, поэтому период с 21 по 27 число им точно запомнится на долгий срок. Это хороший период для укрепления отношений, общения с противоположным полом, свиданий, знакомств и, конечно же, романтики. Перед Львам открываются все двери.

Дева

Девам сейчас совершенно точно не стоит нагнетать обстановку в отношениях. Астрологи настоятельно советуют быть осторожнее со словами и быть внимательнее к нуждам близкого человека. Чтобы отношения не разрушились, придется взять ситуацию в свои руки и быть максимально ответственными. Также полезно заниматься домашними делами, причем можно попросить о помощи близких. Полезно в отношениях заниматься с 21 по 27 число совместным планированием. Что касается работы, то тут Девам не светят какие-то масштабные победы или изменения. Главное сейчас — бороться с оттоком энергии.

Весы

Жизнь Весов должна скоро измениться. Об этом им скажут несколько важных сигналов Вселенной. Это замечательный период для новых знакомств. Астрологи считают, что новый человек в окружении Весов сможет им помочь в достижении каких-то целей. Еще лучше, если этим человеком окажется кто-то из другого города или даже страны. Можно отправляться в командировки — поездки будут удачными. Если есть какие-то неурядицы на рабочем месте, можно попробовать разрешить их посредством переговоров. Это будет отличным решением.

Скорпион

Скорпионам нужно быть максимально осторожными в начале недели. Опасность может прийти в их жизни, но только в том случае, если они потеряют веру в себя. Заговоры на везение помогут немного исправить ситуацию и поднять Скорпионам настроение. В хорошем расположении духа Скорпионы станут невероятно успешным ив вопросах амурного характера. Им удастся завоевать сердце понравившегося человека. Это будет крайне удачное время для романтики и попыток укрепить уже существующую любовь. Можно и даже нужно дарить подарки второй половинке.

Стрелец

Стрельцам для успешной работы и любовных приключений придется победить рутину. Пришло время сказать себе «стоп» и постараться сменить обстановку. На этой неделе возможно появление новых жизненных препятствий на пути. Если вдруг это будет приводить к негативу, лучше воспользоваться советами о том, как использовать отрицательную энергетику негативных событий себе на пользу. Это неплохой период для того, чтобы задуматься о смене работы, найти новые способы развлечения и проведения досуга, найти новое хобби.

Козерог

Козерогам не упустить удачу на этой неделе помогут короткие обряды перед выходом из дома. Особенно актуальными они станут 21 ноября — в самый опасный день недели, в который произойдет соединение Меркурия и Венеры. В целом в эти семь дней лучше не торопиться с принятием решений и быть предельно осторожными в делах, в обращении с деньгами. Чтобы в любви все было прекрасно, важно научиться говорить о своих чувствах и не держать в себе обиды. Это замечательное время для попыток обговорить трудности и прийти к соглашениям с близкими и второй половинкой.

Водолей

Водолеям Вселенная, скорее всего, откроет будущее. Этим людям можно смело полагаться на шестое чувство, а также пользоваться гаданиями — например, на четках или бусах. Главный совет астрологов в работе и бизнесе — быть активными и очень внимательными. Всем Водолеям, которые состоят в отношениях, желательно привнести в них толику новизны. Это благотворно скажется на любви в целом и на настроении. На этой неделе очень силен будет ветер перемен. Ищущие найдут, а сомневающиеся могут все потерять. Важно оставаться верными себе и близкому человеку.

Рыбы

Рыбам важно перестать мыслить негативно. В этом им помогут семь шагов на пути к новой жизни. Астрологи считают, что Рыбам сейчас нужно больше работать, но не надеяться на быстрый результат и на мгновенное получение прибыли. В семейной жизни Рыб могут ожидать большие трудности в виде ссор и недопонимания. Чтобы не думать о плохом, можно с головой уйти в дела и работу. Также полезно не поддерживать ни коим образом выяснение отношений и ссоры. Сейчас лучше сфокусироваться на делах, иначе можно спровоцировать шквал негатива в свою сторону.