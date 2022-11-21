. Готовимся к встрече года Черного Водяного Кролика: что должно быть на новогоднем столе

Приближается новый 2023 год, и многие хозяйки, планирующие встречу гостей или просто семейный новогодний ужин, уже начинают составлять новогоднее меню. Кролик — непривередливое животное, чтобы его задобрить, не надо придумывать какие-то особенные блюда. И все же важно знать, что предпочитает пушистый зверек, а какие блюда лучше исключить из новогоднего меню.

Какое меню должно быть на новогоднем столе в год Кролика

Черный Водяной Кролик, который вступает в свои права в начале 2023 года, — животное травоядное, поэтому на новогоднем столе должно быть как можно больше зелени и овощных блюд.





Для этого подойдут самые разнообразные салаты, рецепты которых знакомы каждой хозяйке. Ну и конечно, чтобы задобрить Кролика, желательно сделать хотя бы один салат из морковки — его любимого лакомства.

Помимо овощей, на праздничном столе должны присутствовать разнообразные фрукты, из них также можно сделать салаты и вкусные десерты.





Без мясных блюд в новогоднюю ночь, конечно, также не обойтись, но лучше отдать предпочтение мясу птицы или баранине. Приветствуется также рыба и морепродукты.

В десертах и напитках нет никаких ограничений, но лучше, если в их состав также будут входить фрукты. Подойдут фруктовые морсы, компоты и домашние лимонады.





Традиционное шампанское и виноградные вина — предпочтительный ассортимент алкогольных напитков для встречи 2023 года.

Что нельзя подавать на стол в год Кролика

Основным ограничением в новогоднем меню 2023 года, конечно же, является мясо кролика. Его нельзя использовать ни в каком виде, можно навлечь несчастья и серьезные финансовые проблемы. И на покровительство Черного Водяного Кролика уже не придется рассчитывать.





Также нежелательно в приготовлении горячих блюд использовать говядину, телятину и свинину.





Некоторые рецепты для новогоднего меню 2023 года помогут хозяйкам составить праздничное меню для красивого и сытного стола, который наверняка понравится покровителю 2023 года — Черному Водяному Кролику.