. Готовимся к встрече года Черного Водяного Кролика: что должно быть на новогоднем столе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Готовимся к встрече года Черного Водяного Кролика: что должно быть на новогоднем столе

Готовимся к встрече года Черного Водяного Кролика: что должно быть на новогоднем столе

Готовимся к встрече года Черного Водяного Кролика: что должно быть на новогоднем столе

Приближается новый 2023 год, и многие хозяйки, планирующие встречу гостей или просто семейный новогодний ужин, уже начинают составлять новогоднее меню. Кролик — непривередливое животное, чтобы его задобрить, не надо придумывать какие-то особенные блюда. И все же важно знать, что предпочитает пушистый зверек, а какие блюда лучше исключить из новогоднего меню.

Какое меню должно быть на новогоднем столе в год Кролика

Черный Водяной Кролик, который вступает в свои права в начале 2023 года, — животное травоядное, поэтому на новогоднем столе должно быть как можно больше зелени и овощных блюд.


Для этого подойдут самые разнообразные салаты, рецепты которых знакомы каждой хозяйке. Ну и конечно, чтобы задобрить Кролика, желательно сделать хотя бы один салат из морковки — его любимого лакомства.

Помимо овощей, на праздничном столе должны присутствовать разнообразные фрукты, из них также можно сделать салаты и вкусные десерты.


Без мясных блюд в новогоднюю ночь, конечно, также не обойтись, но лучше отдать предпочтение мясу птицы или баранине. Приветствуется также рыба и морепродукты.

В десертах и напитках нет никаких ограничений, но лучше, если в их состав также будут входить фрукты. Подойдут фруктовые морсы, компоты и домашние лимонады.


Традиционное шампанское и виноградные вина — предпочтительный ассортимент алкогольных напитков для встречи 2023 года.

Что нельзя подавать на стол в год Кролика

Основным ограничением в новогоднем меню 2023 года, конечно же, является мясо кролика. Его нельзя использовать ни в каком виде, можно навлечь несчастья и серьезные финансовые проблемы. И на покровительство Черного Водяного Кролика уже не придется рассчитывать.


Также нежелательно в приготовлении горячих блюд использовать говядину, телятину и свинину.


Некоторые рецепты для новогоднего меню 2023 года помогут хозяйкам составить праздничное меню для красивого и сытного стола, который наверняка понравится покровителю 2023 года — Черному Водяному Кролику.

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил о переговорах о создании зоны безопасности вокруг
Готовимся к встрече года Черного Водяного Кролика: что должно быть на новогоднем столе
Готовимся к встрече года Черного Водяного Кролика: что должно быть на
Чем может быть опасна хурма и почему ею нельзя злоупотреблять
Чем может быть опасна хурма и почему ею нельзя злоупотреблять
Умер попавший под обстрел в зоне СВО российский священник
Умер попавший под обстрел в зоне СВО российский священник
Star Wars Jedi: Survivor полноценно покажут в декабре, согласно информации Тома Хендерсона
Star Wars Jedi: Survivor полноценно покажут в декабре, согласно
Звезда Comedy Woman рассказала о многомиллионных кредитах
Звезда Comedy Woman рассказала о многомиллионных кредитах
Бен Аффлек и Мэтт Деймон откроют продюсерскую компанию
Бен Аффлек и Мэтт Деймон откроют продюсерскую компанию
Эпичный бой
Эпичный бой
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода
Ставрополь встречает переселенцев из Херсонской области
Ставрополь встречает переселенцев из Херсонской области
Оскар Кучера жестко оскорбил Даню Милохина
Оскар Кучера жестко оскорбил Даню Милохина
Мужа Юлии Липницкой отправили на фронт
Мужа Юлии Липницкой отправили на фронт

Топ на сегодня

День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Рената Литвинова показала себя в естественном виде после занятия спортом
Рената Литвинова показала себя в естественном виде после занятия
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании
Елена Борщева шокирована тем, что происходит в Испании

Еще по теме

Праздничное меню: что нельзя готовить на Новый 2023 год Водяного Кролика
Новогодний стол 2017 года что должно быть на столе рецепты с фото: простые, красивые и вкусные
Новогодний стол 2017 года, что должно быть на столе: правильные блюда, как украсить все вокруг, что пить
Несколько блюд, которые стоит приготовить на новогодний стол 2023 года