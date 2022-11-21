. Инсайдер: перезапуском Ninja Gaiden займется студия PlatinumGames

Вадим Карасев





Студия Team Ninja на днях сообщила, что планирует перезапуск двух своих известных серий: Ninja Gaiden и Dead or Alive. Официально новые проекты не были анонсированы, как и не было сказано, кто именно ими будет заниматься. Но уже сегодня игровой инсайдер Ник Бейкер поделился информацией, которая ему стала известна.

Слайд «Будущее Team Ninja — перезагрузка популярных серий» с G-Star 2022.

Игровой инсайдер Ник Бейкер сообщил в социальных сетях, что перезагрузкой Ninja Gaiden займется студия PlatinumGames. Данную информацию инсайдер сообщил со ссылкой на свои источники, никакого подтверждения этих данных он не привел.

Напомним, студия PlatinumGames известна, как успешными, так и провальными проектами. В частности, именно она отвечала за Babylon’s Fall — один из главных провалов этого года. Разработкой Scalebound для Xbox, которая в итоге не была завершена, тоже занималась студия PlatinumGames. Но ответственны они и за немалое количество хитов, вроде Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising: Revengeance и NieR: Automata.