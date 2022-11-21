. Эдита Пьеха больше никому не нужна

Певица Эдита Пьеха перестала появляться на публике. Артистка плохо ходит и почти не выходит на улицу. Илона Броневицкая рассказала в шоу «Звезды сошлись», что на самом деле происходит с 85-летней Эдитой Пьехой. По ее словам, певица действительно чувствует себя не очень хорошо, поэтому и перестала выходить в свет. При этом Броневицкая уточнила, что журналистам Пьеха часто жалуется на одиночество. Но якобы на самом деле все не так.«Какие-то журналисты звонят, она им говорит, что «я никому не нужна». Мы там бываем, мы ездим, мы звоним друг другу. Когда она говорит, что ее забыли, она имеет ввиду публику. Мы все время там, меняем двери, ремонтируем холодильники, водонагреватели. Я каждый день на связи», — заявила Илона. Эдита Пьеха, по словам ее дочери, плохо ходит и практически не выходит на улицу, несмотря на то что живет в загородном доме.