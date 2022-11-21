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Эвелина Бледанс показала свои соски

Эвелина Бледанс показала свои соски
53-летняя актриса и ведущая Эвелина Бледанс в показала свои прелести. Артистка в субботу показала своим подписчикам в соцсети видео, снятое на пляже незадолго до заката. Она гуляла по берегу моря в спортивных штанах и обтягивающей футболке, а затем решила лечь на гальку и понежиться в лучах заходящего солнца. Все бы ничего, вот только бюстгальтер звезда не надела и под майкой у нее четко выделялись затвердевшие из-за вечерней прохлады соски.
Подписчики звезды заметили, что фигура у 53-летней Бледанс остается такой, что многие более молодые женщины могут ей позавидовать. Напомним, что Эвелина - мать двоих детей. Ее старшему сыну Николаю уже 28 лет и он живет в Израиле. Младший сын - девятилетний Семен - появился на свет с синдромом Дауна. Несмотря на это, мальчик ведет активный образ жизни и является постоянным участником социальной жизни своей знаменитой мамы.
# Шоу-бизнес Бледанс Эвелина
По материалам: z-aya

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