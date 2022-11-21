. Какие продукты подорожают к Новому году в разы

Что лучше купить сейчас, чтобы не переплатить потом. В первую очередь повысится стоимость на импортный алкоголь, овощи, фрукты и деликатесы к праздничному столу. Рост цен на все товары и услуги в начале нового года будет на уровне инфляции. А согласно прогноза Минэкономразвития, в 2023 году инфляция ожидается на уровне 5,5%. Но, по мнению экспертов, на рынке есть продукты, цена которых возрастет в разы. «Есть категория товаров, которые могут рекордно подорожать на общем фоне, и это касается, в том числе, праздничного ассортимента», — пояснила специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. Как утверждает аналитик, это в первую очередь коснется шампанского — цена на игристое увеличится на 40%. В магазинах стоимость за бутылку возрастет почти на 240 рублей. Кроме того, из-за сокращения ввоза импортного алкоголя, взлетит цена на заграничные бренды спиртного. Милашевская советует заранее запастись красной или черной икрой, консервами и другими праздничные деликатесами. Подорожание коснется и импортных овощей и фруктов. Также покупателям придется раскошелиться, чтобы приобрести табачные изделия. Акциз на продажу сигарет и вейпов в 2023 году вырастет на 4%. Со следующего года минимальная налоговая ставка на одно устройство вейп может составить около 90 рублей. Мясная и молочная продукции вырастут в цене до 10%. На 5% подорожают различные крупы и хлебобулочные изделия, так как производителям придется закладывать в себестоимость рост цен на топливо, электроэнергию и удобрения. Вырастут цены на топливо, логистические услуги и транспорт. Возможно, рост цен на них составит от 5 до 10%. В целом же, во многих сегментах рынка стоимость будет увеличиваться постепенно, в течении первого квартала, сообщает «1prime.ru».