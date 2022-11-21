. Какие продукты подорожают к Новому году в разы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Какие продукты подорожают к Новому году в разы

Какие продукты подорожают к Новому году в разы
Что лучше купить сейчас, чтобы не переплатить потом.   В первую очередь повысится стоимость на импортный алкоголь, овощи, фрукты и деликатесы к праздничному столу. Рост цен на все товары и услуги в начале нового года будет на уровне инфляции. А согласно прогноза Минэкономразвития, в 2023 году инфляция ожидается на уровне 5,5%. Но, по мнению экспертов, на рынке есть продукты, цена которых возрастет в разы. «Есть категория товаров, которые могут рекордно подорожать на общем фоне, и это касается, в том числе, праздничного ассортимента», — пояснила специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. Как утверждает аналитик, это в первую очередь коснется шампанского — цена на игристое увеличится на 40%. В магазинах стоимость за бутылку возрастет почти на 240 рублей. Кроме того, из-за сокращения ввоза импортного алкоголя, взлетит цена на заграничные бренды спиртного. Милашевская советует заранее запастись красной или черной икрой, консервами и другими праздничные деликатесами. Подорожание коснется и импортных овощей и фруктов. Также покупателям придется раскошелиться, чтобы приобрести табачные изделия. Акциз на продажу сигарет и вейпов в 2023 году вырастет на 4%. Со следующего года минимальная налоговая ставка на одно устройство вейп может составить около 90 рублей. Мясная и молочная продукции вырастут в цене до 10%. На 5% подорожают различные крупы и хлебобулочные изделия, так как производителям придется закладывать в себестоимость рост цен на топливо, электроэнергию и удобрения. Вырастут цены на топливо, логистические услуги и транспорт. Возможно, рост цен на них составит от 5 до 10%. В целом же, во многих сегментах рынка стоимость будет увеличиваться постепенно, в течении первого квартала, сообщает «1prime.ru».
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Толстой заявил о необходимости поддержать патриотически настроенных деятелей культуры
Толстой заявил о необходимости поддержать патриотически настроенных
Андрей Малахов заступился за помощника Ксении Собчак
Андрей Малахов заступился за помощника Ксении Собчак
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Эдита Пьеха больше никому не нужна
Сообщение о разграблении Российской армией музея в Херсоне оказалось фейком
Сообщение о разграблении Российской армией музея в Херсоне оказалось
В Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения электроподстанции
В Донецке 59 горняков остались под землей из-за повреждения
Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном
Турция захотела бесплатно кормить бедные страны российским зерном
В НАТО исключили возможность содержательного диалога с Россией
В НАТО исключили возможность содержательного диалога с Россией
Фил Спенсер и Аарон Гринберг создали аккаунты в сервисе Mastodon
Фил Спенсер и Аарон Гринберг создали аккаунты в сервисе Mastodon
Астролог рассказала, для каких двух знаков зодиака 2023 год будет полон потрясений и неудач
Астролог рассказала, для каких двух знаков зодиака 2023 год будет
Двух иранских актрис арестовали за снятие хиджабов
Двух иранских актрис арестовали за снятие хиджабов
Уютные места сотрудников, работающих удаленно (25 фото)
Уютные места сотрудников, работающих удаленно (25 фото)
Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом
Домработница Филиппа Киркорова рискует стать инвалидом

Топ на сегодня

День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть
Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года
Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года
Когда слишком долго ждал победы любимой команды
Когда слишком долго ждал победы любимой команды

Еще по теме

Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года
Подорожает или исчезнет: какие продукты к Новому году нужно купить уже сейчас
Специалист поведал о последствиях поднятия цен на сигареты
Специалисты назвали стоимость новогоднего стола в России