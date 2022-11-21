. Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР

Вадим Карасев

Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили награды демобилизованным студентам Донецкой народной республики.

"Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко наградили демобилизованных студентов и пообщались с ними за чашкой чая", - написал Пушилин в своем telegram-канале.

Накануне на совещании с министерством образования и науки ДНР и ректорами вузов обсуждались вопросы дальнейшего обучения студентов. Пушилин заявил, что для них составят индивидуальные учебные планы. Кириенко предложил дать возможность демобилизованным студентам дистанционно пройти курсы в вузах других регионов России. Пушилин подчеркнул, что студенты, проходившие обучение по контракту, смогут учиться бесплатно.