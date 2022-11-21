. Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР
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Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР

Кириенко и Пушилин наградили демобилизованных студентов ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручили награды демобилизованным студентам Донецкой народной республики.

"Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко наградили демобилизованных студентов и пообщались с ними за чашкой чая", - написал Пушилин в своем telegram-канале.


Накануне на совещании с министерством образования и науки ДНР и ректорами вузов обсуждались вопросы дальнейшего обучения студентов. Пушилин заявил, что для них составят индивидуальные учебные планы. Кириенко предложил дать возможность демобилизованным студентам дистанционно пройти курсы в вузах других регионов России. Пушилин подчеркнул, что студенты, проходившие обучение по контракту, смогут учиться бесплатно.

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По материалам: uposters.ru

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