. Клава Кока в нижнем белье поразила фанатов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Клава Кока в нижнем белье поразила фанатов

Клава Кока в нижнем белье поразила фанатов
Певица Клава Кока поделилась пикантными фото. Артистка выбрала такой необычный способ, чтобы напомнить поклонникам о своем грядущем концерте. До шоу «Бал Клавы Коки» в ЦСКА Арене осталось полмесяца. Клава предстала в униформе пожарного. Поп-звезда ее распахнула. Под таким костюмом у нее оказалось только черное нижнее белье. Треугольное бра словно на шнуровке и стринги придавали фотосету особенного «огня».
«Алло, 911! До шоу «Бал Клавы Коки» 2 недели, там будет настоящий пожар!» — кокетливо пообещала фанатам Клава. Первым на снимки откликнулся Егор Крид. «Приеду тушить», — с юмором поддержал коллегу музыкант.
Поклонников восхитил фотосет артистки. «У меня пропал дар речи», «Как перестать смотреть на эти фото?», «Ну до чего же роскошная девушка, слов нет!», «Смелая идея, тебе очень идет», «Очень ждем твоего шоу, это точно будет что-то фантастическое», — пишут блогеры.
# Шоу-бизнес Кока Клава
По материалам: z-aya

Последние новости

Простой рецепт из "подручных" продуктов
Простой рецепт из "подручных" продуктов
Елена Воробей, сбросив лишние 11 кг, похорошела
Елена Воробей, сбросив лишние 11 кг, похорошела
Клава Кока в нижнем белье поразила фанатов
Клава Кока в нижнем белье поразила фанатов
Тотьмянина и Ягудин поздравили старшую дочь с днем рождения
Тотьмянина и Ягудин поздравили старшую дочь с днем рождения
Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ с 1 декабря
Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ с 1 декабря
Овечкин стал худшим в НХЛ
Овечкин стал худшим в НХЛ
Zenimax Online Studios работает над масштабной игрой для Xbox уже почти 5 лет
Zenimax Online Studios работает над масштабной игрой для Xbox уже
Овнам нужно дать партнеру больше свободы, а Львам стараться идти на уступки: любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Овнам нужно дать партнеру больше свободы, а Львам стараться идти на
В США подтвердили вину украинских военных в убийстве пленных российских солдат
В США подтвердили вину украинских военных в убийстве пленных
Решайте дела, тратьте деньги: что говорит о событиях недели с 21 по 27 ноября 2022 года нумерологический гороскоп
Решайте дела, тратьте деньги: что говорит о событиях недели с 21 по
Лунный день сегодня 21 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 21 ноября 2022 года
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных

Топ на сегодня

Константин Крюков рассказал о женщинах
Константин Крюков рассказал о женщинах
Певица Зара рассказала о втором браке
Певица Зара рассказала о втором браке
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с
Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на праздник стриптизерш (фото + 2 видео)
Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на
Разочаровывающий обзор Tesla
Разочаровывающий обзор Tesla

Еще по теме

Клава Кока, попав в больницу, жутко напугала поклонников
Клава Кока рассказала про своего парня
Новый клип Клавы Коки - Прости
Клава Кока показала грудь и надела стринги из бусин