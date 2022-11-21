. Клава Кока в нижнем белье поразила фанатов

Певица Клава Кока поделилась пикантными фото. Артистка выбрала такой необычный способ, чтобы напомнить поклонникам о своем грядущем концерте. До шоу «Бал Клавы Коки» в ЦСКА Арене осталось полмесяца. Клава предстала в униформе пожарного. Поп-звезда ее распахнула. Под таким костюмом у нее оказалось только черное нижнее белье. Треугольное бра словно на шнуровке и стринги придавали фотосету особенного «огня».«Алло, 911! До шоу «Бал Клавы Коки» 2 недели, там будет настоящий пожар!» — кокетливо пообещала фанатам Клава. Первым на снимки откликнулся Егор Крид. «Приеду тушить», — с юмором поддержал коллегу музыкант.Поклонников восхитил фотосет артистки. «У меня пропал дар речи», «Как перестать смотреть на эти фото?», «Ну до чего же роскошная девушка, слов нет!», «Смелая идея, тебе очень идет», «Очень ждем твоего шоу, это точно будет что-то фантастическое», — пишут блогеры.