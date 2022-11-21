. Коридоры затмений в 2023 году

Вадим Карасев

Наверняка вы слышали о том, насколько опасными являются сами затмения, однако, есть такое явление как коридор затмений. Это период времени, между двумя ближайшими друг к другу затмениями — солнечным и лунным. Эксперты рассказали, чем уникальны будут такие периоды в 2023 году.

Для начала рекомендуем ознакомиться со статьей про затмения 2023 года, чтобы знать, какие четыре дня в эти двенадцать месяцев времени будут самыми опасными. Что до коридоров затмений, то бояться их не стоит. Это не опасные, а, скорее, очень важные периоды времени, в которые важно следовать простым рекомендациям.

Первый коридор затмений с 20 апреля по 5 мая

20 апреля — день полного солнечного затмения в Тельце. 5 мая коридор завершится полутеневым лунным затмением в Скорпионе. В период между двумя этими днями нам с вами придется пережить много странных, но не обязательно опасных событий. В большинстве случаев эти события будут связаны со сферой любви. Возможно, что к кому-то из нас захочет вернуться бывшая вторая половинка.

Также в эти две недели может произойти очень сильная ссора, в результате которой двое влюбленных людей станут ближе и выведут на новый уровень доверие друг к другу. Астрологи все равно не рекомендуют ругаться без причины, так как предсказать заранее исход ссоры невозможно.

Это будет замечательное время для новых спонтанных знакомств. В большей степени везти будет тем, кто будет знакомиться с новыми людьми по работе. Это благоприятный период для переговоров, собеседований. Планировать всё заранее не стоит. В общении с людьми лучше позволить Вселенной самой решать, к чему это все приведет.

Второй коридор затмений с 14 по 28 октября

Второй коридор затмений 2023 года будет осенью — примерно через полгода после первого. Солнечное затмение 14 числа пройдет в Знаке Весов, а 28 октября лунное в Знаке в Овна. Огонь и Воздух объединят усилия для того, чтобы дать нам подсказки в сфере финансов и работы.

Это будет замечательный период для попытки сменить сферу деятельности. Если вам кажется, что вы полностью исчерпали себя в какой-то сфере, можно попробовать записать на курсы.

Также в это время Вселенная поможет нам с выбором нового хобби. Скорее всего, многие люди интуитивно ощутят сильную тягу к какому-то новому делу или занятию. Старайтесь прислушиваться к интуиции в любых вопросах, связанных с самореализацией, работой, бизнесом и финансами.