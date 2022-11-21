. Косачев считает, что улучшение отношений с Украиной возможно со сменой власти в Киеве
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Косачев считает, что улучшение отношений с Украиной возможно со сменой власти в Киеве

Косачев считает, что улучшение отношений с Украиной возможно со сменой власти в Киеве

Нормализация отношений с Украиной может произойти лишь после смены власти в этой стране. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Аргументам и фактам».

По мнению политика, нынешнее руководство Украины находится в плену собственных предыдущих действий и идеологических установок, у него отсутствует свобода маневра.

«Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем», — сказал Косачев.

Чтобы нормализация отношений стала возможной, должна измениться позиция тех, кто безоглядно поддерживает нынешние украинские власти, в частности коллективного Запада, на котором лежит половина (если не больше) ответственности за возникновение конфликта вокруг Украины, отметил вице-спикер палаты регионов. 

Также он указал на важность принуждения Украины к исполнению ее обязательств. Хотя Минские соглашения уже утратили свою роль, но заложенный в них принцип не потерял своего значения: внутренний конфликт на Украине не имеет военного решения, он должен быть разрешен политическим путем, через диалог властей с собственным населением, напомнил Косачев.

Как писала «Парламентская газета», ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что шансы на диалог по урегулированию ситуации на Украине возрастут, если Киеву поступит приказ «из соответствующих столиц». Он отметил, что с российской стороны для такого диалога нет никаких препятствий и что он должен идти без предварительных условий. 

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По материалам: pnp.ru

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