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"Кто проживает на дне океана?": Британские ученые обнаружили необычных глубоководных созданий (5 фото)

Угорь из семейства CongridaeБританские ученые из Исследовательского института Музея Виктории в ходе научной экспедиции к глубоководным вулканам в Индийском океане, показали фотографии обворожительных обителей глубин. Исследователи отправили подводные аппараты на глубину в районе австралийского морского парка Кокосовых островов. Они представляют собой пару атоллов, состоящих из 27 коралловых островов. Острова на самом деле являются вершинами двух огромных подводных гор. Кого на дне морском только не оказалось! Ученые обнаружили там сразу несколько необычных видов рыб.

"Рыбы - выдающиеся глубоководные модники. Они бывают всех форм и размеров, со светящимися органами, приманками, лучами, превращенными в штативы или камуфляжные придатки, и огромными (или отсутствующими) глазами. Каждый вид превосходно приспособлен к экстремальным условиям глубоководья", - рассказывает руководитель экспедиции Тим О’Хара.


1. Угорь из семейства Congridae. Симпатяга!


2. Глубоководная летучая мышь. Этот хищник использует свои конечности, чтобы двигаться по дну.
Глубоководная летучая мышь

3. Высокоплавниковая ящерица. Это зубастые глубоководные хищники, которые являются гермафродитами: у них одновременно работают мужские и женские репродуктивные ткани
Высокоплавниковая ящерица

4. Камбала из отряда Pleuronectiformes. У этих рыб оба глаза расположены на одной стороне головы, что помогает есть питаться и маскироваться на морском дне.
Камбала из отряда Pleuronectiformes

5. Рыба-гадюка Слоана. Считается, что рыба-гадюка она может жить на глубине в течение 30 - 40 лет, а в неволе всего пару часов. Обитают на дне глубиной до 3,000 метров.
Рыба-гадюка Слоана
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По материалам: триникси

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