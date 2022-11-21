. Куксенко напомнила Барзикову о себе из Таиланда
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Куксенко напомнила Барзикову о себе из Таиланда

Куксенко напомнила Барзикову о себе из Таиланда
Не так давно многие участники задумывались, почему Иван Барзиков настолько резко хотел сорваться в Таиланд без Кристины Бухынбалтэ. Как оказалось, сейчас там находится Марго Куксенко... Буквально несколько дней назад Иван Барзиков планировал временно оставить Дом-2 и отправиться в Таиланд, где сейчас как раз отдыхает и наслаждается жизнью Маргарита Куксенко. Интересно, уж не к ней ли он собирался приехать? При этом Кристину Бухынбалтэ он категорически не желал брать с собой.

Естественно, Маргарита начала писать посты о Таиланде и заявила, что наконец-то она дома. Более того, она начала активно заманивать Барзикова в Таиланд. Она пишет, что не была там уже три года, но Тай всё равно является для неё вторым домом. При этом девушка прекрасно знала, что Барзиков поймёт её посыл.
Интересно, как Ваня теперь в очередной раз будет оправдываться? Всё же, он утверждал, что разведётся уже в конце ноября. Однако теперь, судя по всему, во Владивостоке он будет вынужден встречаться не с самой Куксенко, а с её адвокатом. Впрочем, до сих пор не понятно, собирается ли он в принципе что-то предпринимать или таким способом мужчина просто в очередной раз играл на нервах Кристины и зрителей?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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