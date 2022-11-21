. Леонид Агутин за пару часов зарабатывает миллионы
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Леонид Агутин за пару часов зарабатывает миллионы

Леонид Агутин за пару часов зарабатывает миллионы
Певец Леонид Агутин заработает феноменальное количество денег за одну ночь. Всего за одну ночь певец получит деньги, на которые можно купить несколько квартир в провинции. Леонид Агутин всего за одну новогоднюю ночь заработает около 8 миллионов рублей, пишет КП.
Артист будет занят в двух местах, то есть по сути будет работать около двух часов. Агутина, в частности, пригласили в ресторан «Турандот» и в «Крокус Сити Холл», где в обоих местах людям за столик придется раскошелиться примерно на 70 тысяч рублей. К слову, певица Анна Асти заработает приблизительно такую же сумму в Новый год – 8 миллионов рублей. Ее пением насладятся в клубе Gipsi и в «Барвиха Luxury Villag».
# Шоу-бизнес Агутин Леонид
По материалам: z-aya

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