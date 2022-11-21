. Лунный день сегодня 21 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Хорошо провести этот понедельник и обойти стороной возможные проблемы и невзгоды вам помогут советы лунного календаря. Старайтесь помнить о рекомендациях астрологов, чтобы сохранить или приумножить успех.

Сегодняшние лунные сутки — время энергетического упадка, поэтому многие дела будут даваться нам с вами крайне непросто. День хорошо подходит для творческих начинаний, физической активности. Сегодня важно пользоваться сильными оберегами, поскольку Луна не в лучшем положении, а также Венера с Меркурием находятся в соединении.

Фаза Луны: начинается 27 лунный день. Убывающая Луна все еще в Весах, поэтому ждать сегодня большой удачи точно не стоит. Это будет опасный день, в который Луна не спасет нас от нападок со стороны Венеры и Меркурия. Верная расстановка приоритетов поможет сохранить и приумножить свои успехи.

Магнитные бури 21 ноября: сегодня магнитосфера Земли будет возбуждена, поэтому есть небольшой шанс возникновения полноценной бури.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

построение планов на будущее;отдых;медитации, оптимизм;уединение и спокойствие.необоснованный риск;агрессия;сложные дела.

Этот понедельник совершенно не подходит для рутинных домашних обязанностей, а также для творческих проектов. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют просто больше отдыхать. При желании можно сделать небольшую перестановку делать перестановку мебели по фэн-шуй, чтобы улучшить токи положительной энергии Ци в доме. Приветствуются кулинарные эксперименты, но не проводите слишком много времени у плиты, чтобы не устать. Это очень неудачный день для фриланса. Если вы работаете на дому, создайте максимально рабочую атмосферу, чтобы не отвлекаться от рабочего процесса.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

В этот день, наполненный негативной энергетикой, стоит успокоить нервы теплой пастельной гаммой. Приятные оттенки розового, оранжевого, персикового или песочного цвета поспособствуют обретению спокойствия. Не забывайте тепло одеваться и думать о комфорте, не жертвуя самочувствием во имя красоты.

Отличный талисман на сегодня серебряное кольцо. Данный металл убережет вас от неверных решений и негативных людей. Также полезным будет камень берилл, который защитит вас от лжи. Лучшим оберегом в дороге станет обсидиан, а от финансовых потерь убережет алмаз.

Настроение и здоровье в 27 лунный день

Негативная энергетика сегодня будет самой мощной с утра, но на протяжении всего дня она будет постепенно снижаться. Если с утра кто-то ощутит легкое недомогание или желание подольше поваляться в кровати, к вечеру у этого человека все равно будет больше сил и энергии для выполнения различных задач.





При незначительных проблемах со здоровьем, усталости, упадке сил из-за реакции на солнечную активность, можно просто сделать небольшой перерыв. Если вы разболелись всерьез, откажитесь от любых дел, чтобы как можно скорее пойти на поправку и не усугублять положение. Примите необходимые меры, покажитесь врачу.

Финансы и работа 21 ноября

Это точно не лучший день для монотонных дел, да и для работы в целом. Если не хотите нажить себе проблем, опасайтесь абстрактного мышления. Конкретика будет вашим лучшим другом но даже она не поможет обойти стороной проблемы, если вы решите потратить много денег в никуда. Этот день совершенно не подходит для покупок.

Даже при наличии адекватной цены купленная сегодня вещь, скорее всего, служить долго не будет. Именно в такие дни как сегодня даже осмотрительные люди теряют кошельки, карты и совершают прочие досадные промахи. Плюс этого дня — быстрое решение большинства проблем на собраниях и совещаниях, но только в послеобеденное время.

Любовь и общение по лунному календарю

Этот день совершенно не подходит для поисков любви и новых знакомств. Даже на просторах интернета не стоит ни флиртовать, ни знакомиться. Будущего партнера можно встретить при весьма необычных обстоятельствах, но пока лучше не проявлять активность.

Тем, кто оказался в сложной любовной ситуации, стоит прислушаться к внутреннему голосу. Решительных действий лучше сегодня не предпринимать. В благополучных отношениях маловероятны конфликты и ссоры, но расслабляться не стоит, ведь неприятные неожиданности все еще возможны.