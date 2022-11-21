. Лунный день сегодня 21 ноября 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 21 ноября 2022 года

Лунный день сегодня 21 ноября 2022 года

Хорошо провести этот понедельник и обойти стороной возможные проблемы и невзгоды вам помогут советы лунного календаря. Старайтесь помнить о рекомендациях астрологов, чтобы сохранить или приумножить успех.


Сегодняшние лунные сутки — время энергетического упадка, поэтому многие дела будут даваться нам с вами крайне непросто. День хорошо подходит для творческих начинаний, физической активности. Сегодня важно пользоваться сильными оберегами, поскольку Луна не в лучшем положении, а также Венера с Меркурием находятся в соединении.

Фаза Луны: начинается 27 лунный день. Убывающая Луна все еще в Весах, поэтому ждать сегодня большой удачи точно не стоит. Это будет опасный день, в который Луна не спасет нас от нападок со стороны Венеры и Меркурия. Верная расстановка приоритетов поможет сохранить и приумножить свои успехи.

Магнитные бури 21 ноября: сегодня магнитосфера Земли будет возбуждена, поэтому есть небольшой шанс возникновения полноценной бури.

Что принесет удачу сегодня


построение планов на будущее;
отдых;
медитации, оптимизм;
уединение и спокойствие.

Что отпугнет успех в этот день


необоснованный риск;
агрессия;
сложные дела.

Домашние дела по лунному календарю

Этот понедельник совершенно не подходит для рутинных домашних обязанностей, а также для творческих проектов. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют просто больше отдыхать. При желании можно сделать небольшую перестановку делать перестановку мебели по фэн-шуй, чтобы улучшить токи положительной энергии Ци в доме. Приветствуются кулинарные эксперименты, но не проводите слишком много времени у плиты, чтобы не устать. Это очень неудачный день для фриланса. Если вы работаете на дому, создайте максимально рабочую атмосферу, чтобы не отвлекаться от рабочего процесса.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

В этот день, наполненный негативной энергетикой, стоит успокоить нервы теплой пастельной гаммой. Приятные оттенки розового, оранжевого, персикового или песочного цвета поспособствуют обретению спокойствия. Не забывайте тепло одеваться и думать о комфорте, не жертвуя самочувствием во имя красоты.


Отличный талисман на сегодня серебряное кольцо. Данный металл убережет вас от неверных решений и негативных людей. Также полезным будет камень берилл, который защитит вас от лжи. Лучшим оберегом в дороге станет обсидиан, а от финансовых потерь убережет алмаз.

Настроение и здоровье в 27 лунный день

Негативная энергетика сегодня будет самой мощной с утра, но на протяжении всего дня она будет постепенно снижаться. Если с утра кто-то ощутит легкое недомогание или желание подольше поваляться в кровати, к вечеру у этого человека все равно будет больше сил и энергии для выполнения различных задач.


При незначительных проблемах со здоровьем, усталости, упадке сил из-за реакции на солнечную активность, можно просто сделать небольшой перерыв. Если вы разболелись всерьез, откажитесь от любых дел, чтобы как можно скорее пойти на поправку и не усугублять положение. Примите необходимые меры, покажитесь врачу.

Финансы и работа 21 ноября

Это точно не лучший день для монотонных дел, да и для работы в целом. Если не хотите нажить себе проблем, опасайтесь абстрактного мышления. Конкретика будет вашим лучшим другом но даже она не поможет обойти стороной проблемы, если вы решите потратить много денег в никуда. Этот день совершенно не подходит для покупок.

Даже при наличии адекватной цены купленная сегодня вещь, скорее всего, служить долго не будет. Именно в такие дни как сегодня даже осмотрительные люди теряют кошельки, карты и совершают прочие досадные промахи. Плюс этого дня — быстрое решение большинства проблем на собраниях и совещаниях, но только в послеобеденное время.

Любовь и общение по лунному календарю


Этот день совершенно не подходит для поисков любви и новых знакомств. Даже на просторах интернета не стоит ни флиртовать, ни знакомиться. Будущего партнера можно встретить при весьма необычных обстоятельствах, но пока лучше не проявлять активность.

Тем, кто оказался в сложной любовной ситуации, стоит прислушаться к внутреннему голосу. Решительных действий лучше сегодня не предпринимать. В благополучных отношениях маловероятны конфликты и ссоры, но расслабляться не стоит, ведь неприятные неожиданности все еще возможны.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Решайте дела, тратьте деньги: что говорит о событиях недели с 21 по 27 ноября 2022 года нумерологический гороскоп
Решайте дела, тратьте деньги: что говорит о событиях недели с 21 по
Лунный день сегодня 21 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 21 ноября 2022 года
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных
Вслед за аккаунтом Дональда Трампа Twitter разблокировал страницу Канье Уэста
Вслед за аккаунтом Дональда Трампа Twitter разблокировал страницу
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло до пяти
Влад Топалов с яростью бросился защищать Регину Тодоренко
Влад Топалов с яростью бросился защищать Регину Тодоренко
За Шамана заступился Газманов
За Шамана заступился Газманов
Денис Дорохов готов повторить свою скандальную выходку с поцелуем мужчины
Денис Дорохов готов повторить свою скандальную выходку с поцелуем
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
Великобританию заподозрили в закупках российской нефти
Подборка закадровых снимков со съемочных площадок известных фильмов (17 фото)
Подборка закадровых снимков со съемочных площадок известных фильмов
Рената Литвинова показала себя в естественном виде после занятия спортом
Рената Литвинова показала себя в естественном виде после занятия
Ольга Бузова посмеялась над теми, кто сбежал за границу
Ольга Бузова посмеялась над теми, кто сбежал за границу

Топ на сегодня

Константин Крюков рассказал о женщинах
Константин Крюков рассказал о женщинах
Певица Зара рассказала о втором браке
Певица Зара рассказала о втором браке
Столкновение авиалайнера с пожарной машиной на взлетной полосе попало на видео
Столкновение авиалайнера с пожарной машиной на взлетной полосе попало
Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на праздник стриптизерш (фото + 2 видео)
Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на
Разочаровывающий обзор Tesla
Разочаровывающий обзор Tesla

Еще по теме

Лунный день сегодня 11 февраля 2022 года
Лунный день сегодня 14 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 27 июля 2021 года
Лунный день сегодня 11 января 2021 года