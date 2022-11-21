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"Миллионы разбитых сердечек": обнародованы доказательства тайной свадьбы Райана Гослинга и Евы Мендес

"Миллионы разбитых сердечек": обнародованы доказательства тайной свадьбы Райана Гослинга и Евы Мендес

42-летний звезда Голливуда Райан Гослинг встречается с актрисой Евой Мендес уже более 10 лет. Поклонники долго гадали, почему пара не желает жениться, однако теперь получили подсказку, что они, возможно, просто скрывают свое семейное положение.

Недавно Ева опубликовала фото, на котором можно разглядеть интересную татуировку. На запястье у нее красуется надпись "de Gosling", что может означать "замужем за Гослингом". 


Мендес имеет кубинские корни, а в испаноязычной культуре такими татуировками женщины обычно добавляют вторую фамилию. То есть имя актрисы теперь может быть Ева Мендес де Гослинг.

Кроме того, женщина недавно случайно но подтвердила слухи, назвав возлюбленного "мужем". Это произошло на съемках фильма "Падший парень".

Здесь все такие классные, такие гостеприимные, и мой муж Райан рядом. Мы отлично проводим время, — поделилась звезда.

У пары двое дочерей: 8-летняя Эсмеральда Амада Гослинг и 6-лентняя Амада Ли Гослинг, так что многим кажется даже странным, что пара могла быть незарегистрированной.


Поклонники Гослинга расстроились, что он мог жениться

Хотя полученные доказательства вряд ли можно считать стопроцентными, но некоторые фанаты расстроились, что голливудский красавчик теперь может быть официально занят. 

Оказалось, на месте 48-летней Евы Мендес хотели бы оказаться многие, хотя большинство явно шутило. "Рад за нее, но не от всего сердца", "Почему он, а не я?", "Миллионы разбитых сердечек, мое в том числе", — пишут юзеры.

Впрочем, Гослингу тоже можно позавидовать. Все-таки Мендес обладает незаурядной внешностью. "Вы завидуете Еве Мендес, я завидую Райану Гослингу. Мы разные", "Да я бы и сам женился на Еве Мендес", — пишут фанаты.

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По материалам: uposters.ru

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