. Минцифры формирует дополнительный список IT-специалистов на отсрочку от осеннего призыва

Минцифры формирует дополнительный список сотрудников IT-компаний на отсрочку от осеннего призыва. Об этом сообщается на сайте министерства.

В пояснениях говорится о большом количестве запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, несмотря на то, что прием таких заявок в рамках осеннего призыва давно завершен.

Если организация не подала такой заявки, необходимо сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в министерство. Такие заявки принимаются до 23 ноября, указывают в ведомстве.

Если списки поданы, сотрудник соответствует критериям, а отсрочку все равно не дали, самому сотруднику необходимо направить письмо с названием компании, описанием проблемы и фото повестки на электронный адрес министерства.

Окончательное решение остается за Министерством обороны, подчеркнули в Минцифры.