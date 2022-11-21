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Минутка современного искусства

Мастихиновая живопись - это техника объемного изобразительного искусства, которая выполняется масляными или акриловыми красками с помощью художественного шпателя – мастихина. Собственно, именно отсюда и происходит название. Писать картины таким образом будет сложно даже опытным художникам, ибо данная техника разительно отличается традиционного рисования. Также она требует мастерства и долгих лет обучения. Но при наличии таланта все труды окупятся, ведь мастихином можно создавать удивительную красоту. Автор видео не даст соврать.
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По материалам: триникси

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