. Минутка современного искусства

Вадим Карасев

Мастихиновая живопись - это техника объемного изобразительного искусства, которая выполняется масляными или акриловыми красками с помощью художественного шпателя – мастихина. Собственно, именно отсюда и происходит название. Писать картины таким образом будет сложно даже опытным художникам, ибо данная техника разительно отличается традиционного рисования. Также она требует мастерства и долгих лет обучения. Но при наличии таланта все труды окупятся, ведь мастихином можно создавать удивительную красоту. Автор видео не даст соврать.