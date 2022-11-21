. Москвичей предупредили о метели и ледяном дожде

Вадим Карасев

Синоптик центра «Фобос» Тишковец предупредил москвичей о метели и ледяном дожде 22 ноября

Утром 22 ноября в Москве начнется метель, которая сменится ледяным дождем. О непогоде жителей столицы предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, в условиях сильного снегопада видимость ухудшится до одного-трех километров. «После 9:00 столицу накроет ледяной дождь, который будет покрывать дороги, дома, автомобили и деревья коркой льда. Ледяной панцирь будет варьироваться от 0,5 миллиметра на востоке до 7-10 миллиметров на западе Подмосковья, в Москве — до 5-6 миллиметров», — рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что после полудня ледяной дождь постепенно сменится обычным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил ряда регионов об аномальном холоде. По его словам, на части территорий Западной Сибири и Урала температура будет на 14 °C ниже нормы. Самая холодная погода ожидается в Якутии и на Чукотке, где ожидается до 34-42 градусов мороза и 40-44 градусов ниже нуля соответственно.