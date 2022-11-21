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Мужа Юлии Липницкой отправили на фронт

Мужа Юлии Липницкой отправили на фронт
Фигуристка Юлия Липницкая осталась без своего мужа. Стало известно, что супруга Юлии Липницкой, бывшего фигуриста Владислава Тарасенко, мобилизовали в середине осени. Сейчас он отдает долг родине. Владислав Тарасенко был призван в российскую армию в рамках частичной мобилизации, которая завершилась 28 октября. Источники сообщают, что 25-летний Тарасенко получил повестку и сразу явился в военкомат, после чего его отправили на подготовку на полигон в Алабино (Подмосковье), сообщает «Р-Спорт». Напомним, летом 2020 года молодой человек впервые стал папой. Юлия Липницкая подарила ему дочь, которую назвали необычным именем Каталина.
Тарасенко успел побывать в команде Алексея и Татьяны Мишиных, также состоял в группе Этери Тутберидзе. В 2015 году он стал победителем Финала Кубка России среди юниоров. Последний сезон 2017/2018 он провел под руководством Тамары Москвиной. Сама Липницкая пока не прокомментировала отъезд супруга. Пара жената уже несколько лет. Юлия после завершения спортивной карьеры старается меньше общаться с журналистами. Даже информацию о своей беременности она скрывала, а ребенка впервые показала лишь спустя месяц после родов. Напомним, что частичную мобилизацию в России ввели указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов, имеющих опыт боевых действий.
# Шоу-бизнес Липницкая Юлия
По материалам: z-aya

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